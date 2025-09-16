Shari Redstone invierte en Sipur de Israel, servirá como presidente

Shari Redstone No estaba en el mercado para otro concierto de estudio. Pero la oportunidad de invertir y unirse a la junta del rápido crecimiento de Israel Sipur La compañía de producción fue una oportunidad que no podía dejar pasar, incluso cuando todavía está recuperando el largo desglose de vender Paramount Global a Skydance Media por $ 8 mil millones.

Redstone ha sido nombrado presidente de Sipur, con sede en Tel Aviv y ha crecido rápidamente desde que fue fundada en 2019 por Emilio Schenkerquien es el CEO e destacado inversor israelí Gideon Tadmor. Redstone dice Variedad exclusivamente que Sipur (que significa «historia» en hebreo) será una inversión práctica para ella mientras trabaja para avanzar en su misión de construir una potencia de producción global.

Redstone y Schenker se conocieron el año pasado cuando Paramount recogió los derechos de distribución del documental de Sipur «We Will Dance Again», que relató la devastación del Festival de Música Nova de Israel del Ataque de Israel del 7 de octubre de Hamas.

«Cuanto más sabía [Schenker]Cuanto más me encontraba con su equipo y entienda qué era lo que estaba haciendo, más emocionado me entusiasmaba con esta oportunidad ”, dice Redstone.

«Para ser sincero, no estaba buscando involucrarme en otro negocio. Realmente estaba buscando concentrarme en mi base y el trabajo que estoy haciendo. Pero la realidad es que existe una consistencia real entre el trabajo que está haciendo en el trabajo que estoy haciendo en mi base, crean un gran contenido. Tienen un equipo fenomenal, tienen un modelo comercial diferente y tienen una visión de ser el primer estudio de producción internacional de ISRAEL, dice Redstone. «Y no es solo una visión. Es algo en lo que ya están ejecutando y han logrado el éxito. Por lo tanto, se volvió muy emocionante para mí. Creo que es una súper oportunidad».

Sipur ha trabajado con Peter Chernin’s North Road Co. en series internacionales como «Noa», «Heart of a Killer» y el drama de Netflix «Bad Boy». También produjo el documental de este año «Are We We Good», sobre el comediante Marc Maron, y está trabajando en la foto de terror «Buddy», protagonizada por Cristin Milioti.

El modelo comercial de producción de Sipur de alta gama programas sobre presupuestos modestos con socios internacionales ha permitido a la compañía prosperar incluso cuando la demanda de contenido se enfría de su pico de TV pre-Pandemia. La perspicacia comercial de Schenker fue clave para aterrizar la participación de Redstone.

«El sistema de Hollywood está roto de muchas maneras», dice Schenker Variedad. “Nosotros, como un estudio muy joven con mucha ambición, ofrecemos una solución. No somos el Solución, pero ofrecemos una solución. Porque todo el significado de un estudio es financiar proyectos, ser el propietario de la IP, monetizar esa IP, construir la biblioteca y crear valor para la empresa con la IP que posee ”.

Gideon Tadmor

Schenker ha mantenido este enfoque láser desde el primer día. Para hacer eso, ha recaudado capital externo de fuentes privadas. Sipur también se lanzó con un acuerdo de primera vista con MGM Television. Otros inversores incluyen el seguro de Hapoalim y Clal de Israel.

«Lo que hicimos desde el primer día era tener dinero de capital en proyectos que necesitan ese capital, que necesitan ese dinero para ser realizado, y luego eventualmente desarrollar el valor de ese estudio de acuerdo con IP que puede explotarse en el mercado internacional», dice. «Desde su perspectiva primordial, hasta su propietario de IP, necesita mucho dinero. Cuando vio que podemos hacer eso, podemos tener victorias muy, muy, muy interesantes con una fracción de una fracción de la inversión que un estudio estadounidense debe hacer, realmente le gustó eso».

La participación de Redstone elevará el perfil de Sipur en el escenario global. Sipur recientemente realizó las rondas del festival e invirtió en el thriller de rehenes de Gus Van Sant, «Dead Man’s Wire», protagonizada por Al Pacino y Bill Skarsgard, y la serie de la Segunda Guerra Mundial de Hagai Levi «Etty».

«La posición principal de Shari en la industria del entretenimiento y los medios de comunicación y su vasta experiencia y pasión permitirán a Sipur dar forma a su nuevo y emocionante capítulo y convertirse en un estudio global significativo único», dijo Tadmor.

Otra razón por la cual Sipur apeló a Redstone es porque gran parte del trabajo de la compañía encaja con los objetivos de su Fundación Redstone Family.

«Estamos muy centrados en abordar los problemas del racismo y el antisemitismo que existen en todo el mundo hoy», dice Redstone. Variedad. «Cuando te sientas en la mesa de alguien uno a uno, es muy difícil odiarlos. Mi fundación está muy enfocada en tratar de escalar relaciones individuales para tener un impacto en los problemas que nos preocupan a todos. Los programas que estoy creando en mi base lo hacen, con los niños pequeños, con adolescentes, con familias, con maestros. Realmente creo que podemos marcar una diferencia a una persona a tiempo, pero tarda mucho».