Shari Redstone insiste en que la cancelación de Colbert no está vinculada al acuerdo de Skydance

Shari Redstoneex sillón de Paramount Global que salió de la propiedad de su familia del Conglom de los medios este verano en una venta a Skydance Media, defendió la cancelación de CBS de «The Late Show con Stephen Colbert«-Decir que la televisión nocturna es una propuesta de pérdida de dinero.

Redstone, hablando en los medios de comunicación y las tendencias en vivo Conferencia el jueves en Nueva York, dijo el Cancelación del programa de Colbert no estaba conectado con la aprobación de la administración Trump del acuerdo de paramount-cielo.

«Puedo decirle que habíamos estado mirando a altas horas de la noche. Finalmente no era viable. Había sido así durante mucho tiempo. Habíamos tomado una decisión meses antes del anuncio de que no íbamos a seguir adelante con ese programa. Amo a Stephen. Hace un gran trabajo, pero realmente necesitamos estar en un negocio financieramente viable. Y lo vimos a lo que lo hicimos con James Cordon». CBS en 2022 anunció el Cancelación del «Late Late Show» de Cordon que terminó su carrera al año siguiente.

A principios de esta semana «The Late Show with Stephen Colbert» ganó el Emmy Para una serie de conversaciones sobresalientes, la primera victoria del Emmy en su historia.

Mientras tanto, Redstone dijo que no sabe por qué ABC sacó a Jimmy Kimmel del aireUn movimiento precipitado por los comentarios que hizo sobre los intentos de la derecha de retratar al asesino de Charlie Kirk como «como otra cosa que uno de ellos». Pero, en el contexto del alboroto causado por la suspensión de Kimmel, Redstone dijo que las redes de televisión deben ser más «reflexivas» sobre el tono de su programación, dada la profunda división de partisanos políticos en los Estados Unidos.

«Lo que diría sobre Jimmy Kimmel Y una cosa que quiero decir es, ya sabes, la gente ha hecho la comparación con Steven Colbert «, dijo.» Así que sé que para nosotros se tomó una decisión comercial y no conozco todos los hechos en torno a la decisión que se tomó. No tengo la historia. No tengo el contexto. Así que ciertamente no voy a hablar con por qué ABC tomó la decisión o si era lo correcto «.

Redstone continuó: «Creo que todos, no por Trump o por cualquier otra razón, pero creo que todos debemos ser considerados el contenido que estamos poniendo en el aire dada la división que existe en este país. Y eso no es un reflejo directo sobre Kimmel. Esa es una reflexión mucho más amplia sobre el mundo en que vivimos y la responsabilidad tenemos que ser atento sobre lo que tenemos el contenido aquí».

Redstone de nuevo Defendió el pago de $ 16 millones de Paramount Global al presidente Trump para resolver su demanda afirmando que «60 minutos» editó engañosamente una entrevista con el entonces VP Kamala Harris. Los críticos han comparado el pago del acuerdo con un «soborno» para obtener la aprobación de la fusión de paramount-cielo.

El asentamiento era «absolutamente» lo correcto, dijo Redstone. «Quiero decir, no tener nada que ver con otra cosa que nuestra responsabilidad era, ya sabes, como presidente de la junta y los miembros de su junta, era muy perjudicial para la empresa … Quiero decir, no estaba involucrado. Me recusé de los detalles de los detalles de la solución, pero siempre fui un abogado por el acuerdo porque realmente sentí que era una distracción. Aparecía mucho tiempo en las noticias que realmente tuvieron un impacto en nuestros empleados en nuestros empleados en nuestra capacidad de hacer la capacidad de hacer la capacidad de hacer la capacidad de hacer que nuestros empleados hicieran la capacidad de hacer el caso realmente.

Redstone continuó: «Si miras a todos los demás, se conforman rápidamente para evitar exactamente el problema que nuestra compañía tuvo que enfrentar en el acuerdo. Nunca se sabe lo que sucederá en el descubrimiento. El juicio se estableció durante dos años a partir de ahora, lo que hubiera significado que esto hubiera significado que esto hubiera sido un problema que tuviera que continuar durante dos años. Sea, hay muchas inconsistencias.

Para La eliminación de Paramount de los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI)cual ayudó a obtener la aprobación de la FCC para el acuerdo de SkydanceRedstone comentó: «Creo que las razones por las que Dei existe importan y siempre importará y necesitamos continuar luchando por esos problemas, pero creo que la forma en que se ha ejecutado Dei a menudo ha llevado a más problemas de los que resueltos de manera diferente».

Redstone, quien fue entrevistado en el escenario por la corresponsal de Axios Media Sara Fischer, opinó que TV News todavía tiene un «problema» en ser «equilibrado».

«Creo que hemos llegado al punto en que las noticias deben estar más equilibradas. Debe basarse en hechos. Creo que las opiniones de las personas se están confundiendo con los hechos», dijo. «Y creo que todavía tenemos el mismo desafío que tuvimos antes, que es que necesitamos más responsabilidad. Necesitamos más estándares. Necesitamos cheques y equilibrios. Y tenemos que volver a un lugar donde los hechos son de lo que se trata las noticias. Y las opiniones no son hechos».

Redstone el año pasado dijo CBS News cometió un «error» al reprender el presentador Tony Dokoupil Durante su entrevista con el autor Ta-Nehisi Coates que incluía un intercambio contencioso sobre Israel. (CBS News dijo La entrevista de Dokoupil «no cumplió con los estándares editoriales».) En enero de este año, CBS News trajo a la veterana productora Susan Zirinsky Como editor ejecutivo, para supervisar los estándares y las historias de veterinario y las prácticas periodísticas.

«Estaba muy emocionada cuando Susan Zirinksy subió a bordo y ella comenzó a revisar eso y creo que inmediatamente viste un cambio en las noticias», dijo Redstone el jueves. «Creo que algunos de los [CBS News] Los periodistas estaban realmente agradecidos por la guía que estaban recibiendo ”. Ella también citó como una positiva El nombramiento de CBS News del ex asesor de Trump Kenneth Weinstein como defensor del pueblo para examinar las acusaciones de sesgo contra la división de noticias.

De lo nuevo Paramount Skydance El equipo, dirigido por el presidente y CEO David Ellison, Redstone dijo: «Ciertamente espero que sean las noticias correctas», dijo Redstone «y espero que continúen el legado de crear un gran contenido y contenido impactante y hacer una diferencia. Creo que creamos una gran cultura en la compañía. Eso es una de las cosas de las que estoy realmente orgulloso. Entonces, espero que continúen eso».

David Ellison ha estado en conversaciones sobre la adquisición de la prensa libre, la salida conservadora encabezada por Bari Weiss, con algunos informes de que un acuerdo podría ser valorado en más de $ 100 millones. Redstone dijo: «Sé que se ha hablado de Bari y creo que sería una buena voz. Entonces, tengo esperanzas». Sobre la posible incorporación de Weiss en un papel en CBS News, Redstone dijo: «No voy a entrar desde el punto de vista comercial, pero creo que ella es una voz que traería una perspectiva diferente y que creo que al final del día, debes darle crédito a tu audiencia por ser lo suficientemente inteligente como para escuchar diferentes puntos de vista y poder reducir los hechos».

Paramount+ el año pasado se convirtió en el cuarto servicio de transmisión más grande de la industria, dijo Redstone. «Fuimos los últimos en el mercado [in streaming] Y creo que encontramos una excelente manera de obtener un presupuesto limitado para obtener más éxitos No. 1 por dólar gastados que cualquier otra compañía. Pero lo que estoy muy contento es la cultura que creamos en la empresa, el éxito que tuvimos como empresa … y realmente creo que posicionamos bien a la empresa para el futuro y que los Ellisons traerán los recursos financieros que tienen, la tecnología para poder competir en el entorno de los medios «.

Ella agregó sobre el proceso de fusión de paramount-cielo: «Ha sido complicado. No siempre ha sido divertido. Estoy muy agradecida por muchas de las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar. Pero ahora estoy muy emocionado por lo que puedo hacer a continuación. Y les pregunto a todos de ustedes, cualquier lado que estén en todo, no lo vean como un lado. mundo que queremos «.

Esta semana anunció Redstone Una inversión en el empresario israelí Emilio Schenker‘s Banner de producción de Sipurque está detrás del documental del 7 de octubre «We Will Dance Again», y se une a su junta directiva como presidente.

