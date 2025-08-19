Shari Redstone defiende a Paramount $ 16 millones de asentamiento de Trump como ‘obvio’

Shari Redstone dijo la decisión de Paramount Globalel conglomerado de los medios al que acaba de vender Medios de cieloPasar al presidente Donald Trump $ 16 millones para resolver su demanda contra CBS era una «obvia», y esperaba que la compañía pagara mucho más al presidente en funciones para que el litigio desapareciera.

«Este caso nunca fue tan blanco y negro como la gente asumió», dijo Redstone en una entrevista con el New York Times, publicado el martes.

Cuando Redstone, que se había retirado de las negociaciones con los abogados de Trump sobre la demanda, recibió la noticia de su abogado de que Paramount había alcanzado un acuerdo por $ 16 millones, dijo: «Estaba impresionado», porque esperaba que la compañía tuviera que pagar un precio más alto.

«¿Cómo lo hicieron? No lo sé, y no pregunté», dijo Redstone.

Trump afirmó anteriormente que tenía un Acuerdo secundario con Skydance bajo el cual los nuevos propietarios de la compañía fusionada contribuirían con $ 20 millones En publicidad, anuncios de servicio público y «programación similar» que promueven causas que favorece. Eso sería adicional a El pago de $ 16 millones de Paramount Global Para resolver la demanda de Trump acusando a «60 minutos» de editar engañosamente una entrevista preelectoral con Kamala Harris.

Ellison, preguntó en un evento de prensa del 7 de agosto si tenía un acuerdo paralelo que prometía la publicidad gratuita de Trump, no negó directamente que lo hiciera. Reiteró la posición de la compañía de que no estaba involucrado en el acuerdo de Paramount Global con Trump «de alguna manera» y dijo: «No vamos a politizar nada hoy … Queremos entretener primero».

Según el artículo del Times, un abogado de Skydance en el bufete de abogados Latham & Watkins contactó a un abogado de Redstone después de que se anunció el asentamiento Paramount-Trump. Según «Notas de la conversación» con fecha del 3 de julio que «posteriormente circularon dentro de Paramount», el abogado de Skydance dijo que los informes de un acuerdo paralelo entre Trump y el CEO de Skydance, David Ellison, eran «mierda falsa no mitigada» y que era «importante para Shari saber esto».

Redstone, con respecto al supuesto acuerdo paralelo entre Ellison y Trump, le dijo a The Times: «Espero que no sea cierto».

El 7 de agosto, Skydance cerró oficialmente su adquisición de Paramount GlobalTerminando el control de décadas de la familia Redstone sobre Viacom, Paramount y CBS.

En la historia de 5.400 palabras, Redstone reveló que el ataque del 7 de octubre de 2024 de Hamas sobre civiles israelíes selló su decisión de tratar de vender Paramount Global. Como señaló el Times, Redstone es «un ardiente defensor de Israel cuyo ex esposo, Yitzhak Korff, conocido como IRA, es un descendiente directo y descendiente directo del fundador del movimiento jasídico», mientras que el hijo de Redstone, Tyler, también es un rabino.

«Una vez que eso sucedió, quería salir», dijo en la entrevista. «Quería apoyar a Israel y abordar problemas sobre el antisemitismo y el racismo».

Redstone también estaba cansado de los dolores de cabeza involucrados en la ejecución de Paramount Global.

«Cuando mi padre me trajo a Viacom, fue divertido», dijo Redstone, según el Times. «Una vez esa batalla [over the merger of Viacom and CBS] Comenzó, no fue divertido. He estado en litigios constantes «. Ella dijo que después Su padre murió en 2020«Mi legado era crear seguridad para mi familia y poner a la empresa en buenas manos».