Sharad Pawar: derrocamos al gobierno de Vasantdada en 1978, pero él me propuso como CM







Presidente de NCP (SP) Sharad Pawar ha dicho que lideró el movimiento para derrocar al gobierno de Maharashtra encabezado por Vasantdada Patil en 1978, pero el mismo líder propuso su nombre para el puesto de Ministro Principal una década después, informó la agencia de noticias PTI.

Ese era el tipo de «liderazgo de gran corazón» que el Congreso tenía en ese momento, Pawar, que tuvo un largo período en el partido de oposición, dijo en un evento en Pune el sábado.

Pawar rompió los lazos con el Congreso en 1999 y cofundó el Partido Nacionalista del Congreso (NCP). En julio de 2023, el NCP se separó después de que el sobrino de Sharad Pawar, Ajit Pawar, se unió al entonces gobierno de coalición Shiv Sena-BJP.

El miembro de Rajya Sabha, de 84 años, que sirvió como Maharashtra CM Varias veces, recordó que después de la emergencia, el Gran Partido Old se dividió en el Congreso (Indira) y el Congreso Swarn Singh.

Pawar dijo que permaneció en el Congreso Swarn Singh con su mentor Yashwantrao Chavan en ese momento, pero ninguna de las partes tenía una clara mayoría en las elecciones que posteriormente tuvieron lugar, informó PTI.

«Finalmente, nos unimos e convirtimos a Vasantdada en el primer ministro. Sin embargo, muchos de nosotros, los jóvenes trabajadores tuvimos un resentimiento contra el Congreso (i), ya que estábamos alineados con Chavan Saheb. Así que había una brecha. Dada trató de cerrarlo, pero nos opusimos», dijo el ex ministro de la Unión, informó PTI.

«Estaba entre los oponentes clave. Como resultado, decidimos derribar al gobierno y lo hicimos. Me convertí en el primer ministro», recordó, informó PTI.

«¿Por qué estoy diciendo esto? Porque diez años después, todos estábamos unidos nuevamente», señaló Pawar.

Cuando se llamó a una reunión para decidir el próximo CM, se discutieron muchos nombres – Hermana de RamraoShivajirao Nilagekar, agregó.

«Pero Dada dijo ‘No más discusión … Tenemos que reconstruir el partido. Sharad lo liderará'», dijo Pawar, informó PTI.

«Imagine al mismo líder cuyo gobierno dije, dejó todo eso a un lado y eligió la unidad para la ideología. Ese era el tipo de liderazgo de gran corazón que teníamos en el Congreso», dijo el ex CM, informó PTI.

Sharad Pawar culpa al partido gobernante por el parlamento de `Stalling`

Mientras tanto, Sharad Pawar expresó el sábado preocupación por la continua interrupción de ParlamentoAlegando que el partido gobernante fue responsable de detener los procedimientos y advirtió que la democracia estaba en peligro.

Dirigiéndose a una función pública en Pune, Pawar dijo: «Hoy, la imagen del país ha cambiado. La sesión del Parlamento ha estado sucediendo durante 14 días, y en estos días, los procedimientos se han estancado por completo. Vamos, firmamos nuestra asistencia, y en el momento en que entramos, Chaos comienza. La Cámara se apuesta, y luego nos apuntamos nuevamente a la hora siguiente. Parlamento, no se ajusta a la democracia parlamentaria «.

(Con entradas de PTI)





Fuente