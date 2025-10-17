Sharad Pawar califica de «escasa» la ayuda financiera para los agricultores afectados por las lluvias







Jefe del PCN (SP) Sharad Pawar dijo el viernes que la asistencia financiera anunciada por el gobierno de Maharashtra para los agricultores afectados por las recientes fuertes lluvias en Marathwada es inadecuada y no les ayudará a recuperar sus pérdidas, informó la agencia de noticias PTI.

Estaba hablando con periodistas en Baramati.

«Ocurren calamidades, pero es responsabilidad de quienes están en el poder ayudar a los agricultores afectados. Recientemente, el gobierno estatal anunció una ayuda escasa, pero considerando la magnitud de los daños causados ​​por las lluvias, los agricultores consideran que no será suficiente para ellos volver a ponerse de pie. Como resultado, están descontentos con el gobierno», dijo Pawar, informó PTI.

El Líder del PCN (SP) dijo que no quería politizar la cuestión, pero realmente sentía que todos deberían hacer esfuerzos para ayudar a los agricultores afectados.

«Pero el gobierno no está brindando la asistencia adecuada, por lo que nuestra organización ha decidido no celebrar el día de hoy», dijo, refiriéndose a «Vasubaras», que marca el comienzo de las festividades de Diwali. En este día la gente adora a las vacas y a los terneros, informó PTI.

Las fuertes lluvias e inundaciones de septiembre afectaron gravemente a Marathwada en el centro de Maharashtra y las regiones adyacentes.

La semana pasada, el gobierno estatal anunció un paquete de compensación de 31.628 millones de rupias para los agricultores que sufrieron pérdidas masivas debido a las lluvias e inundaciones.

Incluía compensación por pérdidas de cosechas, vidas y propiedades, erosión del suelo, apoyo financiero directo a los agricultores, concesiones otorgadas generalmente en condiciones similares a las de sequía, gastos de hospitalización, ex gratia, daños a casas, tiendas y cobertizos para el ganado.

Comentando sobre el Las acusaciones de la oposición Tras las irregularidades en la lista de votantes para las elecciones de Bihar, Pawar dijo que sus socios de la alianza en el estado oriental están descontentos porque «se está abusando del poder».

«Hay algunos problemas con la lista de votantes y la oposición ha transmitido sus preocupaciones a la Comisión Electoral», añadió, informó PTI.

La familia Pawar no celebrará Diwali este año: Sule

Mientras tanto, el presidente en funciones del NCP (SP), Supriya Sule, dijo el jueves que la familia Pawar decidió no celebrar el festival Diwali este año.

«Nuestra tía, Bharati Prataprao Pawar, falleció recientemente. Ella era como una madre para todos nosotros. Por lo tanto, nosotros, toda la familia Pawar, hemos decidido colectivamente no celebrar el Diwali de este año», dijo el Miembro de Lok Sabha dijo en una publicación en X.

Las celebraciones anuales de Diwali y el programa de reuniones con familiares con motivo de Diwali Padva en Govindbag, en el área de Baramati de Pune, tampoco se llevarán a cabo este año, dijo Sule, hija del jefe del PCN (SP), Sharad Pawar.

Bharati Pawar (77), esposa del hermano menor de Sharad Pawar, Prataprao Pawar, falleció en marzo de este año.

(Con aportes de PTI)





