Sharad Pawar advierte que la democracia está bajo amenaza en medio de las interrupciones del parlamento







Jefe del Partido del Congreso Nacionalista (NCP-SP) Sharad Pawar El sábado expresó su preocupación por la prolongada interrupción del parlamento, alegando que el partido gobernante fue responsable del punto muerto y advirtió que tal situación representaba una seria amenaza para la democracia, informó ANI.

Hablando en un evento público en Pune, el veterano líder dijo: «La imagen del país ha cambiado. La sesión del Parlamento se ha estado ejecutando durante 14 días, pero los procedimientos se han estancado en todo momento. Vamos, marcamos nuestra asistencia, y en el momento en que comienza la Cámara, el caos estalla y la sesión se ha apegado. Esto nunca ha sucedido antes.

Pawar dijo que la oposición no tenía más remedio que adoptar un curso de acción sin precedentes después de que se le negó repetidamente la oportunidad de plantear problemas importantes. “Para cambiar esta situación, todos nos conocimos en Delhi. Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi y otros líderes estaban presentes. Decidimos que si el partido gobernante continúa deteniendo el parlamento y el poder de mal uso, debemos tomar una posición unida. Por primera vez en la historia, 300 parlamentarios organizaron una protesta disciplinada y pacífica. Fuimos detenidos, pero todo fue para un propósito, salvaguardar la democracia y preservar el sistema parlamentario ”, dijo, informó ANI.

El jefe de NCP-SP también criticó al primer ministro Narendra Modi por omitir Jawaharlal Nehru en su discurso del Día de la Independencia del Fuerte Rojo. «Cada primer ministro presenta una visión para la nación en esta ocasión, y lo hizo. Pero sin mencionar que Nehru era inquietante. Nehru dedicó su vida a la lucha por la libertad, mantuvo a India unida después de Independenciamejoró nuestra posición global e introdujo la filosofía de Panchsheel para promover la paz. La contribución de este líder no debe ignorarse «, dijo Pawar, según lo informado por ANI.

Según lo informado por ANI, pidiendo una mayor unidad entre los partidos de oposición, Pawar enfatizó que el interés nacional debe venir por encima de todo. «La única respuesta es la unidad. Proteger los intereses de la nación no permite ningún compromiso, y al hacerlo, los pensamientos de Gandhi y Nehru no se pueden dejar de lado».

(Con entradas de ANI)





