Sharad Pawar advierte de agitación, dice el gobierno de Fadnavis apático hacia los problemas de los agricultores







Partido del Congreso Nacionalista (NCP SP) El jefe Sharad Pawar acusó el lunes al primer ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis, de mostrar indiferencia hacia la difícil situación de los agricultores, advirtiendo que la oposición intensificaría su agitación para resaltar la creciente crisis agraria en el estado, informó el PTI.

Sharad Pawar dirigió una manifestación de protesta, llamada ‘Akrosh Morcha’, en Nashik, unida por varios líderes y trabajadores del PNC (SP).

Viajando en un Jeep abierto, Pawar se dirigió a la multitud, exigiendo que el gobierno declare una sequía húmeda y proporcione una exención de préstamos completa a los agricultores que luchan con la deuda y los pobres rendimientos del mercado.

Hablando en el rally, Pawar criticó a CM Fadnavis, declarando: «Hemos visto carteles de Devabhau (Devendra Fadnavis) con las manos dobladas antes de Chhatrapati Shivaji Maharaj. Si realmente respeta al Rey Guerrero, debe seguir su camino, lo que aseguró que los agricultores no estaban enterrados», según el PTI.

Pawar, ex primer ministro y ministro de la Unión, dijo que la protesta del lunes fue solo el comienzo y advirtió al gobierno estatal sobre el aumento de la ira pública.

«Devabhau, mira a tu alrededor y vea lo que está sucediendo. En Nepal, un gobierno fue derrocado porque no logró cumplir con las expectativas de las personas ”, advirtió.

Además, alegó que los agricultores están recibiendo precios inadecuados para sus productos, mientras que las restricciones de exportación agravan sus luchas.

«La deuda es la mayor maldición que enfrentan los agricultores hoy, y esta crisis debe abordarse con urgencia. Si el gobierno sigue siendo indiferente, el número de suicidios de agricultores podría aumentar de miles a lakhs», dijo.

El presidente que trabaja en NCP (SP) y el diputado de Lok Sabha, Supriya Sule, también emitió advertencia al gobierno estatal y dijo: «Si el gobierno no anuncia una exención de préstamos dentro de un mes, no permitiremos que los ministros se muevan libremente en el estado», según el PTI.

La parte también exigió un precio de apoyo mínimo justo (MSP) para cultivos como cebolla, uvas y otros severamente afectados por las bajas tasas de mercado.

Rohit Pawar, NCP (SP) Secretario General, cuestionó las prioridades del gobierno.

Él dijo: «Maharashtra ha contribuido con Rs 2 lakh crore en GST en los últimos ocho años. ¿Por qué no se pueden asignar Rs 35,000 millones de rupias para una exención de préstamo?

(con entradas PTI)





Fuente