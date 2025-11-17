Shaquille O’Neal dará impulso a la serie ‘Dunkman’ de Warner

“Inside the NBA” ha migrado a ESPN, pero TNT todavía tiene algunos otros trabajos para algunos de los presentadores de ese popular programa de estudio.

Shaquille O’Neal actuará como juez junto con otros grandes de la NBA, incluidos Vince Carter, Dwight Howard, Nate Robinson y Mac McClung, y Chris Webber en «Dunkman”, un programa de competencia de telerrealidad de seis episodios que se transmitirá en TNT, truTV y HBO Max de Warner Bros. Discovery en diciembre.

En “Dunkman”, 40 volcadores aficionados de todo el mundo competirán por un gran premio de 200.000 dólares. Y aunque la premisa puede no resultar impactante, lo interesante es que Warner Deportes TNT continúa encontrando roles auxiliares para O’Neal y otros incluso cuando el programa deportivo insignia de la compañía se convierte en una propiedad que estará más asociada con ESPN de Disney.

Adam Lefkoe, comentarista y podcaster de TNT Sports que ha trabajado con O’Neal en el pasado, será el presentador del programa, que comienza el jueves 4 de diciembre a las 7 p.m. y 8 p.m., y se transmite en el mismo horario durante dos semanas posteriores. Jalen Rose, ex comentarista y presentadora de ESPN, aparecerá como analista.

El programa le dará a Warner cierta asociación con el baloncesto después de que la compañía perdiera sus derechos de la NBA después del final de la temporada anterior de la liga, cortando lazos después de una relación de décadas. El actual acuerdo de derechos de la NBA coloca sus juegos en propiedades vinculadas a NBCUniversal, Amazon y Disney.

Warner continúa produciendo «Inside the NBA» y ha habido discusiones sobre el lanzamiento de un programa de comentarios deportivos más general con los presentadores de «Inside» para las cadenas de Warner. O’Neal ha trabajado con Charles Barkley, Ernie Johnson y Kenny Smith durante décadas. Smith firmó un acuerdo con ESPN que le permitirá hacer apariciones en los programas de la cadena Disney, incluido «First Take». Se espera que Johnson se quede para trabajar con Warner, donde también tiene deberes en la MLB.

El nuevo programa se sumará a las muchas actividades mediáticas de O’Neal. También trabaja como un popular lanzador comercial. para empresas como The General, un proveedor de seguros.

“Dunkman” se llevará a cabo en el Overtime Elite Arena de Atlanta. La serie es producida por TNT Sports en asociación con A. Smith & Co, productor de series de telerrealidad que van desde “Kitchen Nightmares” hasta “Titan Games”, y Authentic Brands Group.