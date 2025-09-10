Shaq confirma que dentro de la NBA permanecerá activo en ESPN

El amado equipo de estudio de la NBA todavía está en la televisión, es solo engranajes cambiantes. ESPN tendrá licencia dentro de la NBA de TNT en un acuerdo innovador, y los fanáticos podrán ver a Shaquille O’Neal, Charles Barkley, Ernie Johnson y el icónico análisis de baloncesto de Kenny Smith durante mucho tiempo.

El giro? Su rutina semanal regular en TNT será reemplazada por las transmisiones de Marquee de ESPN, que comenzará la noche de apertura y regresará a la portada el día de Navidad.

A primera vista, el acuerdo planteó preguntas: ¿Los espectadores solo verían dentro del interior del NBA ¿Dos veces al principio de la temporada? Shaquille O’Neal rápidamente dio garantía.

«Vamos a tener un espectáculo especial de que filmaremos una o dos veces por semana, por lo que definitivamente nos verá», confirmó Shaq en comentarios recientes.

La transición ya no se trata de ausencia, sino de ajuste después de esa revelación.

Acuerdo de licencia ESPN y el panorama cambiante

En un intento por optimizar los derechos de los medios de la NBA para la temporada 2025–26, ESPN ha hecho una prioridad traer dentro de la NBA a ESPN. ESPN tiene la oportunidad de usar el legendario elenco de TNT, que alguna vez se consideró el estándar de oro para los espectáculos de estudios deportivos, como resultado de los acuerdos de transmisión en evolución de la liga.

El acuerdo de ESPN garantiza apariciones en dos de las noches más importantes de la temporada, el muy esperado consejo de apertura de la liga y el exhibición anual de Navidad. ESPN está apostando a que el interior de la NBA mejorará el valor cultural y de entretenimiento de estos eventos de marquesina, que tradicionalmente han atraído a grandes audiencias.

La presencia característica de la tripulación, que incluye el humor agudo de Barkley, la personalidad de Shaq más grande que la vida, la visión del jugador de Smith y la mano estable de Johnson, pueden no ser una parte regular de la conversación de la NBA debido a su ausencia de espacios semanales.

Declaración de Shaq sobre los nuevos especiales

Esos miedos fueron detenidos por los comentarios de O’Neal. La tripulación está decidida a filmar un nuevo «programa especial» una o dos veces por semana más allá de las transmisiones de ESPN. A pesar de la falta de detalles sobre el formato y la distribución, la confirmación de Shaq indica que el interior de la NBA no desaparecerá del ojo público.

Los especiales podrían ofrecer más flexibilidad, lo que permitiría al equipo explorar segmentos creativos o abordar las historias de baloncesto en tiempo real sin estar atados a los horarios de estudio tradicionales.

La química entre Shaq y Barkley, que ha hecho de dentro de la NBA un elemento básico cultural, permanecerá sin cambios, como han dicho ambos. «No estamos reinventando la rueda», enfatizó Shaq.

«Estamos trayendo la misma diversión, la misma realidad, solo de una manera nueva».

Ajustes detrás de escena

El elenco ha sufrido un cambio significativo como resultado del nuevo horario. La narrativa de la temporada se vio afectada por el Inside the NBA de TNT, un ritual semanal para los fanáticos, gracias a su combinación de análisis y entretenimiento.

El enfoque de ESPN diferirá, optando por un enfoque más selectivo pero potencialmente más sustancial, basado en las noches en que la NBA domina el centro de atención.

Mientras que Barkley ha expresado su desinterés en los conceptos de estilo piloto y los tinking de la red, Ernie Johnson y Kenny Smith han aprovechado la oportunidad de adaptarse. La tripulación ha expresado su determinación de permanecer unido bajo el paraguas de ESPN de manera pública.

Reacción y expectativas de los fanáticos

La respuesta del ventilador ha sido una mezcla de emoción e incertidumbre. Muchas personas están encantadas con la idea de Inside the NBA en ESPN, que es el paquete de transmisión más grande de la liga, ya que solidifica la influencia del programa en la era de los nuevos medios de la NBA. Sin embargo, algunos están preocupados por la pérdida de la consistencia del programa.

Los especiales semanales proporcionarían los mismos beneficios tanto para la liga como para sus fieles televidentes. Si el nuevo formato se ejecuta correctamente, dentro de la NBA conservará su frescura e imprevisibilidad, lo que le ha ganado nominaciones al Emmy y un legado duradero en la cultura de baloncesto.

Mirando hacia el futuro

La noche de apertura marca el comienzo de la temporada 2025–26, y todo se centrará en ella. Dentro de la transmisión de la NBA marca un cambio histórico, ya que el banner ESPN ahora se está utilizando por primera vez, lo que refleja la economía cambiante de los medios deportivos y las personalidades duraderas del programa.

Shaq, Barkley, Ernie y Kenny no desaparecerán inadvertidos, a pesar de que dentro de la NBA deja de aire los jueves. Están haciendo una prioridad mantener sus voces en el centro del juego de baloncesto, ya que está surgiendo una nueva era que fusiona la tradición y la innovación.