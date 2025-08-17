Robert Macintyre llegó a Valle de Cuevas Este fin de semana listo para jugar. Terminando la ronda con una ventaja de cuatro disparos, el Profesional escocés Comenzará la ronda final del campeonato BMW en primer lugar﻿. Mientras vemos la racha de MacIntyre, echemos un vistazo más de cerca a uno de sus mayores seguidores, su novia. Aquí hay cinco hechos rápidos que necesita saber sobre Shannon Hartley.

1. Hartley reubicado en América con MacIntyre

En 2024, MacIntyre y Hartley se mudaron de Oban, Escocia a América. Este gran ajuste fue difícil para el dúo, cuando MacIntyre habló con BBC Sport Dicho,

«No es como Oban. Cuando vuelvo a casa, son muchos amigos y familiares … todos los que están cerca de mí y realmente se preocupan por mí. Cuando estoy en Estados Unidos, solo mi novia y yo tratamos de vivir una vida tan buena como podamos. Pero es difícil cuando ambos estamos tan cerca de familiares y amigos».

2. Hartley admite MacIntyre a través de los altibajos

Shannon hizo su primera aparición en el Instagram de MacIntyre en 2023, antes del Campeonato Abierto en Royal Liverpool. Desde entonces ha sido vista en varios otros eventos, apoyando a MacIntyre desde detrás de las cuerdas. También fue vista con MacIntyre antes de la Copa Ryder 2023, donde jugó un papel importante en la seguridad del Gane para el equipo de Europa.

De manera celebradora, MacIntyre y Hartley posaron juntos después de su primer gira de PGA giran en el Scottish Genesis Open. Luego, después de su emotiva victoria en el Abierto Canadiense RCB 2024 en Hamilton Golf and Country Club, MacIntyre dio un saludo a Shannon, declarando,

«Estoy sin palabras para ser honesto, esto es todo para mí y mi familia, mi equipo, mi novia», dijo MacIntyre. «Estoy llorando de alegría, pero me estoy riendo porque no pensé que fuera posible».

3. A Hartley le gusta mantener su vida privada privada

Si bien Shannon ha aparecido en las redes sociales de MacIntyre, mantiene su propia vida bastante privada. Sus redes sociales son aparentemente inexistentes o lo suficientemente privadas como para que los fanáticos al azar no puedan echar un vistazo dentro de su vida personal con MacIntyre. A pesar de esto, la pareja ha sido vista disfrutando de otros eventos no relacionados con el golf, incluido el 2024 Wimbledon.

4. Ella, tal vez, estudió en la Universidad de Glasgow Caledonia

Si bien hay informes de que Shannon Hartley puede haber estudiado en Universidad de Glasgow CaledoniaEs difícil estar seguro gracias a su privacidad. Esta universidad pública es conocida por la investigación de salud en el Reino Unido, lo que tiene sentido con respecto a su carrera reportada.

5. Hartley trabaja como enfermera

Una vez más, debido a su naturaleza de labio apretado, no es seguro lo que Hartley hace para trabajar, sin embargo, según un informe de ListadoHartley trabaja como enfermera con el NHS (Servicio Nacional de Salud).

Los fanáticos pueden ver la ronda final de MacIntyre el domingo 17 de agosto en el Campeonato BMW 2025. Con las apariciones regulares de Shannon Hartley en apoyo de su novio, existe la posibilidad de que pueda ser vista en el evento. Sintonice el evento final en Caves Valley, donde una victoria para MacIntyre podría resultar en un salto de 17 puntos en el Tabla de clasificación de FedExcupy una aparición posterior en el Campeonato Tour.