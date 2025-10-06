Shannon Buck se une a Paramount Streaming como vicepresidente ejecutivo, PR y comunicaciones

VET de relaciones públicas y comunicaciones Shannon Buck se está uniendo SupremoDonde servirá como vicepresidente ejecutiva, directora de comunicaciones y relaciones públicas para Paramount Direct al consumidor. En el nuevo concierto, que comienza oficialmente el lunes, su supervisión incluye la estrategia global de comunicaciones y publicidad.

Buck se une desde NBCUniversal, donde recientemente fue vicepresidente ejecutiva de comunicaciones intergratadas. El Paramount Hire reúne a Buck con el ex colega de Netflix Cindy Holandaquien recientemente asumió el cargo de jefe de transmisión para la compañía fusionada de Paramount Skydance.

En Paramount, Buck trabajará en estrecha colaboración con Holanda y la directora de comunicaciones Melissa Zukerman en todas las comunicaciones y publicidad directa al consumidor.

«Shannon es un ejecutivo experimentado en comunicaciones estratégicas con más de 20 años publicitarios y comunicaciones para el contenido en todas las plataformas, especializándose en la participación de la audiencia directa al consumidor y la construcción de marcas», dijo Holland en una nota para los empleados.

Buck es el último ex ejecutivo de Netflix en unirse a Paramount Skydance, donde Holanda también reclutó a Jane Wiseman como vicepresidente ejecutivo, Jefe de Originales.

Buck pasó casi tres años en NBCU, primero uniéndose como vicepresidente ejecutivo de publicidad de Pavo realCuando supervisó la publicidad, los eventos y las activaciones para el contenido original y exclusivo de Peacock, y luego cuando NBCU reestructuró a sus equipos, se centró en el marketing B2B para Universal Studio Group, la estrategia de premios y el marketing y otras tareas de comunicaciones.

Durante sus más de seis años en Netflix, donde se desempeñó como vicepresidenta de publicidad de la serie, Buck lideró a los equipos a través de contenido guiado, sin guión y stand-up, en programas que incluyen «Bridgerton», «Stranger Things», «The Queen’s Gambit», «The Crown», «Emily in Paris», «Queer Eye», «Love is Blind» y «The Circle». Primero se unió a Netflix como directora de publicidad en 2016, manejando campañas para series como «Black Mirror», «Mindhunter», «Master of None» y «Big Mouth».

Antes de Netflix, Buck era el vicepresidente senior de publicidad de programación de Starz, trabajando en premios, eventos, relaciones de talento y estrategia de publicidad. También ha servido como vicepresidenta en Ferencomm, trabajando con clientes como Bravo, Food Network, AMC, WetV, Diy Network, Sundance Channel, Starz y History Channel.

Aquí está la nota de Holanda al personal:

«Estoy emocionado de compartir que Shannon Buck se unirá oficialmente al equipo a partir de mañana, como EVP, Jefe de Comunicaciones y relaciones públicas de Paramount Direct to Consumer. Su supervisión incluirá una estrategia global de comunicaciones y publicidad para nuestro negocio. Shannon es un ejecutivo experimentado de comunicaciones estratégicas con más de 20 años de publicidad líder y comunicaciones para el contenido de las plataformas, especializando en el desarrollo de la audiencia directa y el consumo de la marca. Campañas, con especial experiencia en estrategias que impulsan la adquisición y retención de suscriptores.

«Se une a nosotros de NBCUniversal, donde más recientemente se desempeñó como directora de comunicaciones integradas en todos sus grupos de televisión y estudio, coordinando campañas en múltiples marcas de entretenimiento dentro de una sola estructura corporativa. Comenzó como jefa de publicidad para Peacock, donde dirigió los esfuerzos de medios ganados para su pizarra, incluida la inserción. Love Island en el zeitgeist cultural e impulsar el éxito crítico y del consumidor para Los traidores. Tuvo una ejecución de seis años en Netflix, donde ayudó a construir y estructurar el equipo durante el rápido crecimiento de la organización y demostró un éxito particular en los equipos internacionales de coordinación y escala de campaña con el ojo hacia la innovación «.