Shane Van Gisbergen se culpa a sí mismo por la eliminación de playoffs de la Serie de la Copa NASCAR

El novato de la serie de la Copa NASCAR, Shane Van Gisbergen (SVG), vio sus esperanzas de playoffs de 2025 en el sábado por la noche en Bristol Motor Speedway.

Conduciendo el No. 88 Chevrolet para Carreras de pistaEl piloto de Nueva Zelanda necesitaba un gran día de puntos para mantenerse con vida. En cambio, dos giros y una falta de ritmo terminaron su noche antes. Terminó la ronda de 19 puntos cortos, y no trató de ocultar su decepción.

«Sí, estoy feliz pero frustrado» SVG dijo después de la carrera. «Orgulloso. Es un privilegio estar aquí, pero también me enoja a mí mismo. En las últimas semanas, no he sido lo suficientemente bueno. Realmente lo he estado haciendo bien, mejorando en los óvalos y simplemente no he realizado las últimas dos semanas».

«No entendí la pista lo suficientemente temprano allí y lo que estaban haciendo los neumáticos y cómo salvarlos. Me culpo en este momento, pero gracias al equipo de pista hemos tenido un año increíble y todavía no ha terminado, pero necesito ser mejor y solo va a venir con el tiempo».

Fue un poco de honestidad cruda de un conductor conocido más por la confianza tranquila que la autocrítica.

Desde el curso de carretera as a las lecciones ovales

La temporada de novato de SVG ha sido salvaje. Irrumpió en NASCAR desde el campeonato de Supercars en Australia y ganó Cuatro carreras de la serie de la Copa este añoEn Chicago Street Course, hermanos Rodríguez en México, autodromo, Watkins Glen Internationaly otro circuito callejero. Esas victorias, todas en caminos o cursos callejeros, lo ayudaron a calificar para los playoffs.

Pero los óvalos han sido su curva de aprendizaje más pronunciada. Entró en Bristol necesitando borrar un espacio de 15 puntos y se fue con frustración. Ha sido sincero sobre el tema: vueltas apretadas, agarre cambiante y la forma en que los neumáticos se desgastan a un corto circuito.

«No hice un trabajo lo suficientemente bueno», dijo. «El equipo me dio un gran auto, pero no pude hacerlo con los óvalos. Eso es sobre mí».

Este no fue el primer resultado ovalado duro tampoco. Ya ha completado el puesto 32 en Darlington Raceway al comienzo de los playoffs y 38 en la carrera de primavera en Bristol. No obstante, no se puede negar su talento y con su conducción agresiva, ha sido una de las estrellas de la temporada.

Incluso después de la decepción, Shane Van Gisbergen no está renunciando en el año

Incluso después de la decepción, Shane Van Gisbergen no está renunciando en el año. Ya está mirando hacia el Charlotte Motor Speedway Roval en octubre, un curso de carretera donde podría obtener una quinta victoria.

Y está cambiando su enfoque para ayudar a su compañero de equipo, Ross Chastainquien todavía está en la caza.

«Sí, haré todo lo que pueda prepararlo, ayudarlo a estudiar, y ahora la prioridad para nuestro equipo es llevar el 1 a la siguiente ronda y a las finales», dijo SVG. «Estoy feliz de ayudarlo».

No es el final que esperaba, pero la primera temporada completa de Shane Van Gisbergen ha sido inolvidable, y ya está planeando volver más fuerte.