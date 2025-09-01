Shane Van Gisbergen lucha en Darlington

La noche de Shane Van Gisbergen en Darlington Cook Out Southern 500 demostró ser desafiante. El Pista El piloto de carreras enfrentó un curso difícil y una intensa competencia, recordando a los fanáticos que incluso los pilotos experimentados pueden encontrar contratiempos en los playoffs de NASCAR.

A partir del 20, Shane Van Gisbergen evitó por poco el caos en la vuelta de apertura cuando el contendiente Josh Berry giró en la curva 2.

A pesar de mantenerse fuera de los problemas temprano, Shane Van Gisbergen Rápidamente se encontró con serios problemas de manejo con su Chevrolet. Una estrategia de boxes única destinada a obtener una posición de pista contraproducente, y una precaución mal cronometrada puso fin a cualquier esperanza realista de regreso.

«Fue un día difícil para el equipo de Chevrolet No. 88», Van Gisbergen dijo. “Nuestro auto era muy diferente de ayer. Stephen [Doran, crew chief] No dejó de ajustarlo, pero no podríamos hacerlo mejor. Intentamos algo diferente con la estrategia, pero obtuvimos una precaución en el momento equivocado y no pudimos recuperarlo «.

Más tarde, Shane Van Gisbergen reflexionó con franqueza: «La precaución salió en el momento equivocado, pero de todos modos no tuvimos nada de todos modos. Lo que fuera diferente de ayer, el auto era horrible».

«Intentaron todo lo que pudieron. Pero no pudimos mejorarlo, y no pude encontrar una manera de acelerar … Tenía razón para la esperanza. Hemos sido buenos aquí en la primavera y nuestros autos están mejorando. Me sentí indefenso por ahí».

Shane Van Gisbergen bajo presión de playoffs

Según el analista de Motorsports, Arthur Ling,Las luchas de Shane Van Gisbergen en Darlington resaltan claramente la intensa presión de los playoffs de NASCAR. Ling explicó que incluso los conductores altamente talentosos pueden sentirse abrumados rápidamente en las pistas desafiantes.

«A partir del 20, enfrentó desafíos inmediatos con incidentes tempranos, problemas de manejo y una estrategia única en el pozo que fracasó», dijo Ling. «A pesar de una breve recuperación ayudada por un pase de perros afortunado, una precaución mal cronometrada redujo sus esperanzas de regreso, dejando a Shane Van Gisbergen 32 y dos vueltas.

Shane Van Gisbergen reconoció la dificultad por delante, «No sé la pista de la próxima semana, y Bristol es muy difícil. Entonces, solo tengo que intentar hacer nuestro mejor trabajo y, con suerte, obtener buenos resultados en las próximas semanas».

El rendimiento de la temporada 2025 de Shane Van Gisbergen

A pesar de una carrera dura en Darlington, la temporada 2025 de Shane Van Gisbergen sigue siendo fuerte. De acuerdo a Registros de NASCAREl jugador de 36 años ha competido en 27 de 36 carreras, ganando cuatro victorias, cuatro primeros primeros finales y cinco top 10, junto con tres posiciones en la pole. Más de 6.271 vueltas, ha liderado 255, mostrando su capacidad para controlar las carreras cuando el automóvil funciona bien.

Con un inicio promedio de 22.6 y un final promedio de 21.5, Shane Van Gisbergen ha completado 24 carreras mientras evita DNQ o retiros. Actualmente ocupar el puesto 12 en la clasificaciónShane Van Gisbergen sigue siendo un contendiente serio, demostrando resiliencia incluso después de un revés en Darlington.

Darlington sirvió como un recordatorio de que incluso los conductores superiores y experimentados como Gisbergen pueden enfrentar a las duras realidades en los playoffs de NASCAR. El camino por delante es un desafío, pero si Van Gisbergen puede recuperarse, sigue siendo una amenaza para el campeonato.