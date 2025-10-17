Shams Studio City da forma a la economía mediática emergente de los EAU

La energía que rodea al Aeropuerto Internacional de Sharjah de este año. El Festival de Cine para Niños y Jóvenes apunta a una historia más amplia que se desarrolla en todo el Emirato de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos: el surgimiento de una economía creativa con una infraestructura real detrás.

En su centro está Ciudad multimedia de Sharjah – también conocido como farsas – un centro de producción y medios joven pero de rápido crecimiento que apuesta a que la próxima generación de narradores árabes querrá construir sus carreras más cerca de casa.

La reputación creativa de Sharjah se basó en los libros, el arte y la educación, un compromiso de larga data con la cultura que le valió el título de Capital Mundial del Libro de la UNESCO en 2019. Ahora, ese espíritu cultural se está replanteando a través de la lente del cine y los medios digitales. Shams es el motor detrás de esa transformación, vinculando el patrimonio artístico de Sharjah con las herramientas de producción moderna.

“Sharjah siempre ha valorado el conocimiento y la creatividad”, reflexiona SE el Sr. Rashid AlObad, director general de Shams. «Estamos tomando esa base y traduciéndola al lenguaje del cine, los medios y la innovación digital».

Un tipo diferente de centro de medios

En un paisaje dominado por Dubai Media City y TwoFour54 de Abu Dhabi, Shams está tomando un camino diferente, construido para la agilidad. Su modelo favorece a los creadores pequeños y medianos, ya que ofrece una configuración rápida, operaciones flexibles y espacio para la experimentación.

«Estamos haciendo nuestro nicho siendo ágiles y arraigados culturalmente», explica AlObad. «Nuestra misión enfatiza la creatividad, la innovación y el desarrollo de contenido árabe, alineándonos con la identidad cultural de Sharjah».

Ese enfoque ha dado sus frutos. El campus de Shams ya alberga estudios de podcasts, espacios de filmación y centros de capacitación que han albergado ocho series de televisión y múltiples rodajes comerciales. Mientras que otros centros de los EAU cortejan a los principales estudios internacionales, Shams está cultivando productores independientes, creadores de contenido y empresarios de medios de pequeña escala, la misma generación a la que festivales como SIFF están ayudando a inspirar.

La formación se encuentra con la industria

Desde su lanzamiento en 2018, Shams se ha ganado una reputación por su enfoque práctico para desarrollar talento creativo. Sus programas de capacitación han llegado a miles de participantes en dirección, actuación, edición, podcasting, presentación y gestión de producción, con más de 50 talleres al año dirigidos por expertos regionales e internacionales.

La Experiencia de Entretenimiento de los EAU, a menudo referida como el intento pionero del mundo árabe en la realización de películas generadas por la audiencia, atrajo a más de 2.500 participantes y dio como resultado la película “218: Behind the Wall of Silence”, que fue nominada a tres premios en los Premios Septimius en los Países Bajos, obteniendo el máximo premio en la categoría de mejor actriz asiática. Otro programa, el Proyecto Hekaya, que AlObad describe como una sala de guiones que apoya a escritores emergentes, ya ha producido nueve series originales, tres de las cuales están pasando a producción para plataformas de televisión y streaming.

Esa infraestructura de capacitación se expandirá con Shams Tadreeb, una plataforma de aprendizaje electrónico dedicada que pondrá en línea cursos creativos y de medios. «Se trata de ampliar el acceso al conocimiento y fortalecer la posición de los EAU como centro regional de talentos», señala AlObad.

De los sueños festivos a las trayectorias profesionales

En SIFF, la influencia de Shams es visible sobre el terreno. La organización ha patrocinado talleres de realización cinematográfica para jóvenes y ha organizado exhibiciones interactivas como la zona «Películas y juegos», que explora las intersecciones entre los juegos y el cine. AlObad posicionó la colaboración como una piedra angular de la estrategia juvenil de Shams: «Compartimos la misión de SIFF de empoderar las voces jóvenes. Nuestro objetivo es asegurarnos de que un joven de 15 años inspirado hoy por el festival pueda encontrar un camino real hacia la industria mañana».

Diseñando el futuro

El próximo salto de Shams será físico. El emirato adjudicó recientemente un contrato de diseño para Shams Studios, un complejo de cinco escenarios de sonido que incluirá suites de postproducción, oficinas creativas e instalaciones de hospitalidad.

«Nuestra prioridad es diseñar unas instalaciones emblemáticas que puedan servir tanto para producciones locales como internacionales», comparte AlObad. «Estamos integrando producción virtual, flujos de trabajo impulsados ​​por IA y tecnologías de posproducción avanzadas desde el principio».

Se espera que la construcción comience a finales de 2025. Cuando esté terminado, el complejo anclará la apuesta de Sharjah por convertirse en un destino global para la creación de contenidos, una contraparte formidable de su papel establecido en el arte y la literatura.

La educación como infraestructura

Paralelamente a la expansión de su estudio, Shams está profundizando su alcance educativo. A principios de este año, anunció 100 becas de maestría para líderes educativos y lanzó una Maestría en Medios Digitales y Emprendimiento, una colaboración entre la Universidad de Sharjah y la Universidad de Barcelona. El personal de Shams imparte un curso específico sobre “Medios digitales y sostenibilidad” y los graduados reciben una licencia comercial gratuita para iniciar sus propias empresas, “ayudando a convertir el aprendizaje académico en emprendimiento en el mundo real”, afirma AlObad.

«Estamos desarrollando personas en todos los niveles: desde jóvenes creadores hasta futuros líderes de la industria», enfatiza AlObad. «Cada inversión en educación debería traducirse en nuevas habilidades, nuevos negocios y una economía creativa más fuerte».

Sharjah se globaliza

Esta semana, Shams llevó ese mensaje al extranjero en Mipcom en Cannes, donde mostró su complejo de estudios y una serie de proyectos locales. «Nuestra presencia tenía como objetivo construir relaciones y atraer el interés de la coproducción», dice AlObad, resumiendo el impulso internacional de Shams. «Queremos que los cineastas de todo el mundo vean a Sharjah como un destino para una producción innovadora, rentable y culturalmente rica».

El próximo capítulo de Sharjah

Para AlObad, Shams representa la siguiente fase de la trayectoria cultural de Sharjah, una en la que el cine, los medios digitales y la educación se fusionan en un ecosistema creativo unificado. “La Feria del Libro defiende la narración y el conocimiento; la Bienal celebra el arte visual y contemporáneo; y Shams extiende esa energía creativa al cine, los medios digitales y la producción de contenidos”, reflexiona.

En otras palabras, lo que SIFF enciende cada año ––jóvenes cineastas que descubren su voz–– Shams es construir los medios para sostenerlo. «Nuestro objetivo», añade AlObad, «es crear un ecosistema completo, desde el concepto hasta la distribución global, defendiendo al mismo tiempo la auténtica narración árabe que refleje los valores de creatividad, inclusión y progreso de los EAU».