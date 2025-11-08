‘Sham’ de Miike Takashi competirá por el Golden Peacock en el IFFI de la India

El 56º Festival Internacional de Cine de la India (IFFI) ha presentado su lista de competencia internacional, con 15 largometrajes que compiten por el premio Golden Peacock y un premio total en metálico de INR90 lakh ($101,500).

La competencia comprende 12 títulos internacionales y tres películas indias, con un jurado internacional presidido por el cineasta indio Rakeysh Omprakash Mehra. El jurado incluye al editor y director Graeme Clifford de Australia, la actriz alemana Katharina Schüttler, el cineasta de Sri Lanka Chandran Rutnam y el director de fotografía británico Remi Adefarasin.

El ganador del Golden Peacock recibirá INR 40 lakh ($ 45,115), con premios adicionales al mejor director, mejor actor (masculino), mejor actor (femenino) y un premio especial del jurado.

Entre las selecciones internacionales, Fatih Akin“Amrum” se estrenó en Cannes 2025. Coescrito por el veterano cineasta alemán Hark Bohm, el drama histórico germano-turco sigue a un niño de 12 años en la isla de Amrum, en el Mar del Norte, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

“Un poeta” de Simón Mesa Soto, que ganó el Premio del Jurado en Una Cierta Mirada en Cannes 2025, representa la entrada de Colombia a la 98ª edición de los Premios de la Academia. La tragicomedia se centra en el anciano poeta Oscar Restrepo y su tutoría de una joven talentosa llamada Yurlady.

La cineasta francesa Diane Kurys regresa con “C’est Si Bon” (Moi qui t’aimais), que se estrenó en Cannes 2025. El romance narra los últimos años de la relación entre Simone Signoret e Yves Montand.

“Little Trouble Girls” (Kaj ti je deklica), dirigida por Urška Djukić, marca un debut esloveno que se estrenó en Berlín 2025. La película sobre la mayoría de edad sobre el retiro de un coro de niñas es la candidata de Eslovenia al Oscar.

“Mosquitoes” (Le bambine), de las hermanas italianas Valentina y Nicole Bertani, se estrenó en Locarno 2025 con una nominación al Leopardo de Oro. Ambientada en la Italia de los años 90, esta poco convencional comedia dramática sobre la mayoría de edad sigue a tres chicas que atraviesan la adolescencia.

El thriller psicológico austriaco de Johanna Moder “Mothers Baby” se estrenó en Berlín 2025 y explora la lucha de una mujer de 40 años con la maternidad.

“La sombra de mi padre” de Akinola Davies Jr. se convirtió en la primera película nigeriana seleccionada para la selección oficial de Cannes, ganando la Mención Especial: Cámara de Oro en Cannes 2025. El drama autobiográfico se desarrolla durante las elecciones de 1993 en Nigeria.

Chi Hayakawa, director de “Plan 75”, regresa con “Renoir” (Runowâru), un drama sobre la mayoría de edad ambientado en los suburbios de Tokio de 1987 sobre una niña de 11 años que se enfrenta a la enfermedad terminal de su padre.

El autor japonés Takashi Miike contribuye con “Sham” (Detchiage: Satsujin Kyoshi to Yobareta Otoko), un drama judicial inspirado en “Fabrication” de Masumi Fukuda que se estrenó en Tribeca 2025.

“Skin of Youth” (Ồn ào tuổi trẻ) de Ash Mayfair ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine Asiático de Nueva York 2025. El drama vietnamita sigue un turbulento romance en Saigón en la década de 1990.

“Songs of Adam” de Oday Rasheed, que se estrenó en el Mar Rojo en 2024, cuenta un drama poético ambientado en la Mesopotamia de 1946 sobre un niño que deja de envejecer después de presenciar la muerte de su abuelo.

El primer largometraje de Farida Baqi, “The Visual Feminist Manifesto”, se estrenó en Rotterdam 2025 y ganó el Premio del Jurado Juvenil. La película narra el viaje de una joven desde su nacimiento hasta la edad adulta en una ciudad árabe anónima.

Las candidaturas indias a la competencia incluyen el drama biográfico de acción bélica en lengua tamil de Rajkumar Periasamy, “Amaran” (El inmortal), basado en “India’s Most Fearless: True Stories of Modern Military Heroes” de Shiv Aroor y Rahul Singh. La película describe la Operación Qazipathri de 2014 y el valor del Mayor Mukund Varadarajan.

El drama familiar en malayalam de Thalava KV, “Sarkeet” (Un viaje corto), sigue a unos padres que luchan en el extranjero con su hijo diagnosticado con TDAH.

“Gondhal” (Ritual maharashtriano), del ganador del Premio Nacional de Cine de la India Santosh Davakhar, se desarrolla durante un ritual en la zona rural de Maharashtra, siguiendo a una mujer atrapada en un matrimonio sin amor que planea escapar con un intérprete de Gondhali.

El 56º Festival Internacional de Cine de la India se llevará a cabo en Goa del 20 al 28 de noviembre.