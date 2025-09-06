¡Shake GBK! Dewa 19 All Star Concert está vigilado por 1,672 personal conjunto

Yakarta, Viva – Concierto Akbar Dewa 19 con All Star 2.0 está listo para sacudir el estadio principal de Bung Karno (SUGBK), Central Yakarta, sábado por la noche, 6 de septiembre de 2025. Miles de personal conjunto se desplegaron para asegurar el magnífico rendimiento.

El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía del Metro de Yakarta Central, IPTU Ruslan Basuki, dijo que se desplegaron un total de 1.672 personal conjunto. Las tropas vinieron de TNI, Polri A los elementos del gobierno provincial de DKI Jakarta, como Satpol PP, Dishubtrans y la oficina de bomberos y rescate.

«Asociación del gobierno regional de TNI, Polri y DKI. Personal fuerte de seguridad 1.672 personal», dijo Ruslan cuando se confirmó.

Ruslan también apeló espectador Para mantener el orden durante el concierto, además de ser consciente de su equipaje.

«El equipaje como los teléfonos celulares, las joyas y las billeteras para mantenerse bien», dijo.

No solo la audiencia, los usuarios de la carretera alrededor Gbk También recordó anticipar atascos de tráfico. La policía le pidió al público que encontrara un camino alternativo.

«Se aconseja a los usuarios de la carretera que eviten el área de GBK para no quedarse atrapado en el tráfico», dijo Ruslan.

Aun así, la policía ha preparado ingeniería de tráfico alrededor del GBK que se aplicará situacional para ajustar las condiciones en el suelo.

Se sabe que el concierto de Dewa 19 esta vez presentará a tres vocalistas a la vez: Ari Lasso, Virzha y Ello. No solo eso, varios músicos internacionales se animaron, incluidos Eric Martin y Billy Sheehan (Mr. Big), Gary Cherone (Extreme), Dino Jelusick (ex-Witsnake), Steve Vai, Derek Sherinian (ex teatro de resumen), a Ron ‘Biflefoot’ Thal (ex-guns n ‘roses).

Se prometió al concierto titulado Dewa 19 con All Star 2.0 para traer docenas de hits con una colaboración espectacular.