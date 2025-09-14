Shailene Woodley, Ben Foster en Dialogue-Lite ’70S Drama’ Motor City ‘

Si preguntas Feto de la piernaNació para interpretar el papel de un gángster de bigotación y pecho en el drama set de los años 70 «Motor City. «

“Tuvimos una fabulosa diseñadora de vestuario, Amy Roth, que entró en los troncos profundos, pero también fue para los grandes diseñadores que hicieron Burt Reynolds y Frank [Sinatra]», Dijo Foster a Variety sobre la preparación para el papel.» Pero la verdad es que estaba en el útero, en mi madre, en una pista de patinaje de discoteca en Boston. [My parents] no tenía un auto y ella patinaría para trabajar «.

«Entonces, así fue como llegó a ser el vello del pecho», su coprotagonista Shailene Woodley Criado cuando su director Potsy Ponciroli intervino: «En realidad diseñamos cada pieza de su atuendo alrededor del cabello del pecho».

De hecho, Foster abrazó tanto el aspecto retro que llegó al estudio de variedades en el Festival de Cine de Toronto Con un atuendo que seguramente sería aprobado por su personaje: gafas de sol aviador con color ámbar y pantalones ligeramente con fondo de campana, con su teléfono celular golpeando melodías apropiadas para la ERA. (Woodley y Foster también abrazaron vibraciones vintage en la alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia, donde la película hizo su estreno mundial).

Comprometerse con la parte fue crucial para el éxito de «Motor City», ya que el thriller de acción está casi libre de diálogo. («Hay libremente seis líneas», señaló Ponciroli. «Los ‘Hola no cuentan realmente»). Como tal, el estilo de vestuario y otros modos de comunicación no verbal, desde levantar una ceja o arrojar un aspecto de corte a la forma en que uno enciende un cigarrillo o se desliza a un ritmo de discoteca, eran particularmente clave para crear carácter.

«Las palabras pueden ser un gran dispositivo para mentir a las personas que nos rodean sobre cómo nos sentimos realmente y quiénes somos realmente», explicó Woodley. «Sin palabras, todavía existe la capacidad de poner una ilusión, pero me gusta decir que el espacio es más delgado entre lo que es verdad y lo que es la historia. Y en esta película, tuvimos la suerte de tener a este tipo [gesturing to Ponciroli] Como nuestro brillante líder y compañero y colaborador que confiaba en nosotros para jugar ”.

Ambientado en la década de 1970 Detroit, «Motor City» está protagonizada por Alan Ritchson Como John Miller, un trabajador automotriz de cuello azul, que se enamora de Sophia, la ex novia (Woodley) de Reynolds, un nupado de drogas en ascenso (Foster). En represalia, Reynolds recluta a un policía corrupto (Pablo Schreiber) para enmarcar a John por cargos de drogas, enviar al hombre inocente a la prisión, donde se venga y recuperar su amor perdido. Lo que sigue es casi 100 minutos de venganza violenta mientras los dos hombres libran la guerra para el corazón de Sophia, todos establecidos en un puntaje retro propulsivo comisariado por el ganador del Grammy y el nativo de Detroit Jack White.

«Originalmente fue escrito como más arquetípico en el sentido de que había un antagonista, una protagonista, y que era realmente una víctima del antagonista para ser salvado por el protagonista», dijo Woodley, explicando por qué estaba interesada en interpretar a la Helena del personaje de Troy-esque.

«La dinámica energética entre Sophia y estos dos hombres, uno de los cuales proporcionó un hogar, una seguridad, una relajación para su sistema nervioso, un regreso a casa también. Y uno proporcionó, el espacio para que ella fuera una mujer salvaje y que su femenina realmente vuele de manera grande, pero no se sintiera a su sensación segura o protegida», dijo. «Esa dicotomía entre el corazón que quiere dos cosas y el intelecto sabiendo que hay una elección es algo con lo que ciertamente puedo identificar y creo que muchas personas pueden identificarse».

Foster fue atraído por el «Beautiful Script» de la película, que tenía aproximadamente 89 páginas. «No hay mucho diálogo, pero se basa en el comportamiento. Si pensamos en el personaje, es cómo nos comportamos», dijo sobre interpretar al gángster despiadado: «Para hacer eco de Shai, su amor está dedicado. No está robando a la princesa. Es su persona. Y encenderá el fuego con la gasolina para recuperarla».

Añadió: «Me encanta bailar con Potsy y Shai. Todos trabajamos de manera muy intuitiva. Entendemos las formas, cavamos en el baile, pero también estamos cazando algo que duele, y compartir eso un poco e intercambiar que cuando las cámaras están rodando, está atascando».

Y debido a que esta es la era de la discoteca, los personajes literalmente bailan a través del drama. “El baile fue las escenas más fáciles del mundo. Fue básicamente [saying] ‘Acción’, luego aguanta y mira «, dijo Ponciroli.» ¡Tenemos como un corte de ocho minutos de la escena de la discoteca porque todo fue increíble! Tuvimos que reducir eso «.

Para más información sobre la película (así como Woodley burlando su papel en Temporada 2 de «paraíso»), mire el video de arriba.