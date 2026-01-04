Shai Gilgeous-Alexander comparte OKC Mt. Rushmore (y hace una extraña omisión)

Desde su traslado en 2008, el Trueno de la ciudad de Oklahoma ha sido el hogar de varios jugadores de calibre All-Star y dignos del Salón de la Fama.

Ex ganadores del MVP Kevin Durant y Russell Westbrook se labró un legado en Oklahoma City, mientras reinaba como Jugador Más Valioso Shai Gilgeous-Alexander llevó a la franquicia a su primer campeonato de la NBA la temporada pasada.

Estrellas notables Carmelo Anthony, pablo george y cris pablo También disfruté de temporadas con el Thunder.

Oklahoma City es uno de los cinco equipos con tres ganadores diferentes del MVP.

Cuando se le pidió que clasificara la riqueza de talentos de la franquicia en un Monte Rushmore, Gilgeous-Alexander tuvo una respuesta interesante.

“Kevin Durant, Russ, James [Harden]y Paul George”.

A pesar de llevar a Oklahoma City a su primera NBA campeonato, rompiendo una gran cantidad de récords y recibiendo el premio MVP a los 26 años, Gilgeous-Alexander se quedó fuera del propuesto OKC Mount Rushmore.

Quizás simplemente estaba siendo modesto y rindiendo homenaje a las leyendas que allanaron el camino ante él. O tal vez realmente cree que le faltan algunos hitos para unirse a la élite de Oklahoma City.

Shai Gilgeous-Alexander ya es una leyenda del trueno

Independientemente de si merece un lugar en el Monte Rushmore inspirado en el Thunder, Gilgeous-Alexander se ha ganado su estatus como leyenda de la franquicia.

El escolta canadiense ya ha alcanzado las cimas más altas del deporte: ganar un Campeonato de la NBA, un premio MVP y un premio MVP de las Finales.

Además, sus tres (y pronto serán cuatro) apariciones en el Juego de Estrellas son la tercera mayor cantidad en la historia del Thunder.

El entrenador en jefe del Thunder, Mark Daigneault, comentó recientemente sobre lo que hace que Gilgeous-Alexander sea un anotador de élite.

«El compromiso eso él tiene a el juego, su artesanía, el equipo — el es siempre en personaje en eso cosa. Él es sin piedad coherente en el invisible espacios eso I ver eso tú tipo no, y hay probablemente 100 más eso I no ver eso el es tomado cuidado de. Él es No accidente eso él es el jugador eso él es; él tiene literalmente cincelado sí mismo en este jugador.»

Gilgeous-Alexander sostiene el segunda racha más larga de la NBA por juegos consecutivos con más de 20 puntos, actualmente en 106 antes del sábado, solo detrás del récord de Wilt Chamberlain de 126 juegos.

Se convirtió en el segundo jugador en alcanzar los 100 juegos de este tipo.

Shai Gilgeous-Alexander es el deportista del año 2025 de SI 👏

La estrella de Oklahoma City tampoco ha mostrado signos de desaceleración. En diciembre, el escolta de 6 pies 4 pulgadas promedió 31,4 puntos y 6,1 asistencias con un 59 por ciento de tiros de campo.

Por sus esfuerzos, Gilgeous-Alexander fue nombrado Jugador del Mes de la Conferencia Oeste por segunda vez esta temporada.

SGA pertenece a la élite del Thunder

Aunque el ex Jugador Más Valioso de las Finales optó por la ruta humilde al enumerar a sus jugadores del Mount Rushmore of Thunder, es evidente que pertenece a esa conversación.

El dúo icónico de Durant y Westbrook, cada uno de los cuales cuenta con un premio de Jugador Más Valioso y un título de anotador, es prácticamente un bloqueo.

Detrás de ellos, se podría argumentar que Gilgeous-Alexander merece un lugar en el ranking Top 4 de la franquicia.

James Harden fue un talento local fenomenal para Oklahoma City, e incluso ganó el premio al Sexto Hombre del Año con la franquicia, pero su verdadero estrellato comenzó en Houston.

Paul George disfrutó de una temporada exitosa, aunque breve, en Oklahoma City. Terminó la temporada 2018 en el Top 3 en la votación de MVP y ayudó temporalmente a llenar el vacío de puntuación dejado por Durant.

Dicho esto, ni George ni Harden alcanzaron las alturas que alcanzó Gilgeous-Alexander en Oklahoma City.

Quizás con otra carrera por el título, Gilgeous-Alexander finalmente se verá a sí mismo entre la élite de la franquicia.