Shahjahanpur Police Book 200 personas por protesta en el puesto despectivo en el Corán







La policía aquí ha registrado un caso contra 200 personas desconocidas en relación con el protesta Eso estalló aquí el viernes después de las objetos de redes sociales objetables contra el Profeta Muhammad y el Corán.

Esto se produjo después de que la policía arrestó a un hombre de 45 años por sus publicaciones de redes sociales despectivas contra el profeta Muhammad y el Corán.

Poco después del arresto del viernes, varias personas intentaron ingresar a la estación de policía alrededor de las 9 pm y levantaron los consignas en medio de la protesta que se volvió violenta cuando incendiaron dos vehículos de dos ruedas.

No cedieron incluso después de que la policía les explicó que el hombre detrás de tales puestos había sido arrestado.

Shahjahanpur Superintendente de Policía Rajesh Dwivedi dijo que el personal de la fuerza tenía que recurrir a la carga de batón para dispersar a la multitud. Luego, los manifestantes bloquearon el cruce de Lal Imli, y fue despejado después de mucha persuasión, dijo.

Dwivedi dijo que se registró un caso el lunes contra 200 personas sin nombre que celebraron las protestas el viernes por la queja del puesto avanzado de la policía de Sadar Shivam Agarwal.

El sábado, la policía arrestó a una mujer por sus presuntas publicaciones indecentes en Facebook sobre las deidades hindúes, mientras que algunas personas fueron reservadas por propagar esas publicaciones en las redes sociales.

El SP dijo que la situación en Shahjahanpur estaba tranquila, pero la fuerza policial se ha desplegado con fuerza en toda la ciudad como medida de precaución. La policía realiza continuamente marchas de banderas en las áreas del mercado, dijo.

«Hemos apelado a las personas que no hagan comentarios contra ninguna casta, religión o cualquier persona sobre redes sociales. No se deben hacer tales publicaciones que puedan estropear la armonía comunitaria. Sin embargo, nuestro equipo de monitoreo de redes sociales ha hecho una lista de aquellos que han publicado o enviado la publicación despectiva «, agregó.

El oficial de policía agregó que se ha formado un equipo para identificar a los manifestantes escaneando videos virales, clips hechos por la policía y las imágenes de CCTV.

