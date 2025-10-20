Shah Rukh Khan y Kajol en ‘Dilwale Dulhania Le Jayenge’ a los 30

Tres décadas después de su lanzamiento el 20 de octubre de 1995, Aditya Chopra‘s «Dilwale Dulhania Le Jayenge” continúa reinando como la película romántica más querida de la India, con estrellas Shah Rukh Khan y kajol reflexionando sobre el impacto cultural sin precedentes del histórico éxito de taquilla.

La producción de Yash Raj Films cuenta la historia de Raj y Simran, dos jóvenes indios británicos que se enamoran durante unas vacaciones en Europa, sólo para enfrentarse al desafío de conquistar al padre tradicional de Simran. La película se convirtió en un fenómeno cultural, en particular ostentando el récord de exhibición teatral continua más larga en el cine Maratha Mandir de Mumbai, donde continúa presentándose hasta el día de hoy.

Las representaciones de Khan y Kajol de la icónica pareja se han convertido en una de las representaciones cinematográficas definitivas del amor en el cine indio, manteniendo su estatus como piedra de toque de la cultura pop para los surasiáticos de todo el mundo.

“No parece que hayan pasado 30 años desde que se estrenó ‘Dilwale Dulhania Le Jayenge’”, dice Khan. «Estoy realmente agradecido por todo el amor que he recibido de personas de todo el mundo por interpretar a Raj. Nadie podría haber previsto el tipo de lugar que la película ocupó en los corazones de personas de todo el mundo».

El actor destaca el impacto de la película en el público en el mundo real: «Muchas parejas me conocen y dicen que nos casamos o nos enamoramos después de ver esta película. También siento que ha tenido un efecto muy feliz en la cultura pop de la India y los asiáticos del sur».

Khan atribuye el éxito al “corazón puro con el que todos hicimos la película, la claridad que tenía Adi sobre ‘DDLJ’ y especialmente a las bendiciones de Yash ji. [legendary filmmaker Yash Chopra, Aditya’s father and founder of Yash Raj Films].”

Kajol, reflexionando sobre su papel icónico como Simran, califica el hito de “surrealista” y señala que “la película se ha convertido en un legado y una experiencia nostálgica para una generación”.

“Para mí, Simran es un capítulo que se niega a terminar”, afirma. «Ella representa a millones de niñas en todo este país: niñas que quieren hacer lo que dicen sus padres, que llevan la tradición en una mano pero aún buscan la libertad con la otra. Por eso ella todavía resuena».

Kajol observa que la película se ha vuelto intergeneracional: «Los espectadores que adoraban esta película a los 16 años ahora la ven con sus hijos, y cada año que pasa la apropian más intensamente. Se ha convertido en el modelo de cómo el cine indio sueña con el amor».

Al hablar de su química con Khan, Kajol revela: «Con él, fue sin esfuerzo desde la primera toma. Hay una especie de comprensión, un ritmo y una confianza que simplemente encaja. Sabes exactamente cómo piensa la otra persona, cómo reaccionará, cómo aterrizará una mirada, una pausa o incluso el silencio».

Ella atribuye su magia en pantalla a la química natural: «Nunca tuvimos que pensar demasiado, planificar demasiado o esforzarnos demasiado. Hay mucho respeto mutuo y comodidad en nuestra ecuación. Y creo que el público siente eso; siente autenticidad, incluso si no conoce el trabajo detrás de esto».

Los temas de la película sobre cómo navegar las expectativas familiares, equilibrar la tradición y la modernidad y encontrar el coraje para seguir el propio corazón continúan resonando a través de generaciones. Kajol le da crédito a la visión del director Chopra por hacer de «esta idea del romance la mayor obsesión de la nación», y señala que las canciones, los diálogos y las imágenes icónicas de la película «se filtraron en la cultura pop y permanecieron allí».