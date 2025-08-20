Shah Rukh Khan presenta el teaser para ‘The Ba *** ds of Bollywood’ de Netflix

Shah Rukh Khan y Netflix He presentado el primer teaser de vista previa para «The Ba *** ds of Bollywood», el debut director prevista del hijo de la superestrella de Bollywood Ario khanmientras confirma una fecha de estreno del 18 de septiembre.

The teaser drop comes along the revol of a star-setded enounted by Shah Rukh Khan, Including Bobby Deol, Lakshya, Sahher Bambba, MANOJ PAHWA, Mona SINGH, MANIH SINGH, MANIH SINGH, MANIH SINGH, MANIH SINGH, MANAHI SIN Raghav Juyal, Anya Singh, Vijayant Kohli, Rajat Bedi and Gautami Kapoor, con Salman Khan y Karan Johar en cameos.

La producción de Red Chillies Entertainment ve a Aryan Khan sirviendo como creador y director junto con los cocreadores Bilal Siddiqi y Manav Chauhan, y los tres comparten tareas de escritura en la serie.

La serie se factura a sí misma como una historia desvalida que explora cuán lejos llegará para sus sueños mientras navega por los elementos más oscuros de Bollywood.

«Con ‘The Ba *** ds of Bollywood’, quería construir un mundo que se sienta vivo, una mezcla de brillo y arena, donde brilla la ambición, el choque de egos, y nada es como parece», dijo Aryan Khan. «En Netflix, encontramos un socio que compartió nuestra visión creativa, ayudándonos a contar la historia exactamente cómo debía contar, crudo, estilizado y algo que el mundo nunca ha experimentado antes».

«Es un momento de orgullo ver a Aryan dividir su visión con tanta claridad y ventaja», dijo Shah Rukh Khan. «Esta es una narración de cuentos que es aguda, consciente de sí misma y sin disculpas, y creo que el público en Netflix se conectará con el corazón tanto como su estilo».

La serie representa la sexta colaboración entre Netflix y los Khans ‘Red Chillies Entertainment, siguiendo «Bard of Blood», «Darlings», «Bhakshak», «Betaal» y «Clase of ’83».

Gauri Khan produce, con Bonnie Jain y Akshat Verma sirviendo como productores ejecutivos. La banda sonora, lanzada por T-Series, presenta composiciones de Shashwat Sachdev con contribuciones invitadas de Anirudh Ravichander y Ujwal Gupta.

El vicepresidente de contenido de Netflix India, Monika Shergill, dijo: «Cuando Aryan Khan compartió su visión para su debut como director, sabíamos que estábamos preparando el escenario para algo especial y disruptivo», dijo. «‘Ba *** ds’ es ingenioso, audaz y, a diferencia de cualquier cosa, el público ha visto antes, un verdadero asado y tostado para Bollywood. Es una historia llena de amor, drama, pasión, ambición, familia y amistad».

Mira el teaser aquí: