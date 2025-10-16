Shae Cornette se une a la ‘primera toma’ de ESPN después de la salida de Molly Qerim

Shae Cornette obtiene el asiento caliente en ESPN.

El presentador de “SportsCenter” asumirá las funciones de anfitrión en “Primera toma”, el programa deportivo de conversaciones candentes construido en torno a la oratoria y las opiniones de Esteban A. Smith. Ella reemplaza a Molly Qerim en el papel. quien sirvió como el sheriff silencioso del programa manteniendo una presencia firme que tal vez no haya sido la más llamativa, pero que siempre inspiró respeto. Qerim estaba con “First Take” desde 2015, cuando aún formaba parte de la programación de ESPN2.

Cornette, quien ha estado reemplazando a “First Take” desde la partida de Qerim, hará su debut oficial el lunes 3 de noviembre. Terminará sus funciones en “SportsCenter” el 25 de octubre, con un espectáculo final.

«Presentar ‘First Take’ no es una tarea fácil. Requiere confianza, dureza y conocimiento deportivo real, y Shae aporta todo eso y más», dijo Smith, en comentarios preparados. «: La he visto controlar el escritorio con aplomo y pasión cada vez que es anfitriona. Ella es auténtica y estoy encantado de que se una oficialmente al equipo».

Cualquier movimiento de “primera toma” probablemente requiera una segunda o tercera. El programa es uno de los programas más populares de ESPN.Tanto es así que el gigante de los medios deportivos de Disney acordó recientemente un nuevo contrato gigantesco con Smith que le permite ofrecer su visión sobre política y otros temas. en lugares que no son propiedad de Disney.

Cornette es “meticulosa en su preparación, se conecta naturalmente con las personalidades de alto perfil de nuestro programa y tiene una habilidad única para mantener debates animados, interesantes y puntuales”, dijo David Roberts, vicepresidente ejecutivo y editor ejecutivo de noticias deportivas y entretenimiento de ESPN. «Su profesionalismo, presencia y energía la convierten en una opción ideal para ‘First Take’ y una gran incorporación a una de las franquicias más exitosas de ESPN».

Antes de pasar a “SportsCenter”, Cornette ayudó a presentar la cobertura de deportes universitarios y programas digitales de ESPN durante eventos importantes. Anteriormente, trabajó para la estación Fox de Chicago, cubriendo a los Bears y dirigiendo su propio programa deportivo semanal. Comenzó su carrera con papeles en Big Ten Network y The Chicago Huddle en ABC 7. Se graduó de la Universidad de Indiana con una licenciatura en periodismo televisivo y kinesiología.

“Me siento listo para asumir este rol y sé que puedo contribuir a la ya exitosa marca que Primera toma es «, dijo Cornette en un comunicado. «Mi viaje en ESPN ha sido uno de crecimiento, desafío y oportunidad. La energía, la perspectiva y la pasión de ‘First Take’ representan todo lo que amo de los deportes, y estoy emocionado de traer más de eso al debate todas las mañanas de los días laborables”.