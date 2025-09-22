‘Shadow’s Edge’ de Jackie Chan tiene discusiones de secuela en marcha

La directora Larry Yang y la productora Victoria Hon están considerando una secuela de Jackie Chan«The Shadow’s Edge» como el thriller de acción hace su debut en el festival internacional en el Festival Internacional de Cine de BusanSección de cine abierto.

El thriller de crimen, que ha ocupado la posición número 1 en la taquilla de China durante cuatro fines de semana consecutivos, representa una reinvención del clásico de Hong Kong «Eye in the Sky» para el público contemporáneo. El director Larry Yang, cuya característica debut «Mountain Cry» sirvió como la película final del 20º Festival Busan, colabora nuevamente con Chan después de su éxito de 2023 «Ride On».

«El desafío no vino de dar forma a la historia al mundo de la tecnología de hoy, sino de encajar en los gustos cinematográficos del público de hoy», cuenta Yang Variedad. «No me importaría contar la misma historia nuevamente si el público de hoy pudiera apreciarlo, pero supongo que ese no sería el caso. Encontrar el tono correcto, una combinación de personajes correctos, ritmo y flujo emocional, para el público de hoy es más importante que encontrar la configuración de la historia correcta».

La película presenta 85-90% de material nuevo mientras se inspira en la historia original. «Mi respeto por el original proviene de mi disposición a comprar la nueva versión, incluso si es solo el 1%, porque ese 1% es la idea de una película», explica Yang. «Una gran idea siempre viene antes de una historia. Puede haber innumerables formas de decir esa idea, pero una gran idea es una gran idea».

El enfoque de Yang al remake priorizó la libertad creativa sobre la estricta adhesión al material fuente. «Mi opinión sobre un remake no necesariamente tiene que ser un reinicio exacto de escena por escena de la misma historia, sino una nueva raza de la misma idea», dice. «Por lo tanto, no me preocupé demasiado por el equilibrio. Principalmente me concentré en lo que sería bueno para mi historia y mi tono que rodea esta gran idea».

En «The Shadow’s Edge», Chan interpreta a un veterano experto en vigilancia se retiró de la jubilación para investigar un atraco de alto riesgo en Macao. Tony Leung Ka-Fai repite su papel de villano del «Eye in the Sky» original, aunque Yang reinventó al personaje para el entorno contemporáneo.

Yang se acercó al personaje de Leung como una «especulación simple de ‘qué pasaría si, como en un universo paralelo. ¿Qué pasaría si ese tipo no muriera? ¿Qué pasaría si sobrevivió, fue salvado por un montón de niños, los crió, los capacitó y se unió a ellos dos décadas más tarde? ¿Qué pasaría si, al pasar años con estos niños, este tipo rutitud comenzó a crecer un poco de amor? ¿Chico traicionó su amor?

La película combina la tecnología de vigilancia con secuencias de acción impulsadas por los personajes. «La idea de un equipo de vigilancia encubierta en pie en busca de un fantasma vino de la historia original», señala Yang. «La tecnología sirve como obstáculos y oportunidades en ambos lados, dando nuevos giros a la historia. Me aseguré de que esta parte nunca excediera el flujo de energía intensiva mientras contaba la historia. Todavía es una ‘historia humana’, nunca impulsada por la tecnología, pero ingeniosa».

Yang enfatiza que las secuencias de acción tienen propósitos narrativos más allá del espectáculo. «La acción sirvió como continuación de un diálogo, una continuación de una misión de vigilancia tranquila y encubierta, y una continuación de la barrera de combate que solo la tecnología no podía alcanzar», explica. «Construimos secuencias que ‘hablan’ a través del carácter al mantener siempre los factores humanos».

Con respecto a las capacidades de rendimiento de Chan, Yang sigue segura de: «Jackie todavía puede pelear, y esta película está lejos de alcanzar su límite».

La productora Victoria Hon enfatiza la exploración temática de la película de la dinámica generacional. «Compramos los derechos de remake de ‘Eye in the Sky’ hace unos años y hemos estado desarrollando una historia durante años», dice Hon. «Cómo hacer que la historia funcione con el público de hoy siempre ha sido una discusión interesante internamente. Al mismo tiempo, vemos cómo la IA juega un papel cada vez más importante en la sociedad moderna. Así que queríamos incorporar este elemento en la historia. La idea de la vieja y lo nuevo se convirtió en el tema que queríamos discutir y explorar».

La producción desafiante requirió convencer a los inversores de que las películas de acción podrían tener éxito en el mercado chino actual. «Creo que el mayor desafío fue hacer esta película y este género en sí», explica Hon. «En el reciente mercado cinematográfico de China, las películas de acción no estaban muy bien en la taquilla. Para hacer que los inversores crean en este género, trabajamos duro en el guión y construyendo los personajes».

Hon acredita el guión fuerte con atraer el mejor talento. «Creo que el guión es siempre el primer hito de un proyecto: poder hablar con maestros como Jackie y Tony y convencerlos de que hay algo diferente y único en sus personajes», dice ella. La producción también contó con actores jóvenes con una extensa capacitación de Wushu y «miembros de la tripulación jóvenes y talentosos que son muy creativos y enérgicos».

El equilibrio de los veteranos de la industria con talento emergente se convirtió en una estrategia de producción clave. «Esto es como el tema de nuestra película», señala Hon. «Creo que también es una de las clave para el éxito: que aprendimos respetuosamente de los maestros y agregamos jóvenes energía y creativos a la película».

Hon describe el proceso de colaboración con Chan: «En todas las escenas de acción, Larry y el director de acción Su Hang tenían muchas ideas creativas que querían probar. Filmaron demostraciones de acción y se los mostraron a Jackie. Con la experiencia de Jackie, dio consejos sobre las partes que podrían escalar la tensión, o las partes que podrían ser peligrosas y necesarias preparativas. Aparte de eso, nos dio toda su confianza, lo que significó muchas cosas que podrían probar las nuevas cosas nuevas». «

Las complejas secuencias de acción requirieron una preparación extensa y una asignación de presupuesto significativa. «Las escenas de acción son muy costosas y requieren mucho tiempo», explica Hon. «Aun así, filmamos las escenas de acciones con una sola tripulación para mantener la acción y el rendimiento del actor consistente. El tiempo de preproducción fue de unos 5 meses y filmamos 84 días. La mayoría de las escenas de acción fueron guionadas en el guión gráfico y las demostraciones de acción se filmaron durante la preproducción».

El telón de fondo cultural distintivo de Macao resultó esencial para la atmósfera de la película. «Macao es una ciudad con elementos culturales mixtos. Tiene hoteles lujosos muy elegantes, y también un casco muy antiguo casi uno al lado del otro», señala Hon. «Nos encantó esa atmósfera, y sentimos que la historia y el personaje podrían mezclarse bien con la ciudad».

El equipo de producción pasó ocho meses explorando lugares, con algunas secuencias emergentes orgánicamente de la geografía. «Las ubicaciones del guión se basaron en rutas que caminamos y nos sentimos razonables para incluir», explica Hon. «Por ejemplo, cuando los ladrones volaron desde la Torre de Macao, necesitaban encontrar la plataforma más cercana para aterrizar. Nos paramos al borde de la torre y vimos la plataforma de Wynn Macau. Así nos acercamos al hotel y pedimos su apoyo».

Con Golden Network Asia manejando las ventas internacionales, Hon expresa optimismo sobre el rendimiento en el extranjero. «Esta vez, la mayoría de las ventas se realizaron en Cannes a principios de este año, y muchos compradores confiaron en promover la película después de ver nuestras demostraciones y carretes», dice ella. «Espero con ansias el lanzamiento teatral en todas las regiones y espero fuertes resultados de taquilla».

Mirando hacia proyectos futuros, Yang indica que las discusiones de secuelas están en marcha mientras desarrolla proyectos de acción adicionales. «Estamos considerando la idea de una secuela, pero en este momento no estamos seguros de qué dirección tomará», dice Yang. «No quiero repetirme, así que es muy probable que encuentre un nuevo enfoque. Veremos cómo va».

El director sigue comprometido con la exploración de género. «Me encanta contar una buena historia, y continuaré buscando grandes ideas de películas e historias convincentes para contar, sin importar el género», explica Yang. «Estoy interesado en probar diferentes géneros, incluidas las historias de ciencia ficción o históricas en el futuro».

Hon ve oportunidades continuas para el cine asiático en los mercados globales. «Los géneros comerciales como la acción y los thrillers son probablemente los más populares para llegar al público global», dice ella. «Seguiremos trabajando en acción, y también espero hacer más coproducción que pueda dirigirse a audiencias locales e internacionales».