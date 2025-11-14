‘Shadow Lines’ AJ Annila prepara ‘Helsinki 1939’ para Elisa Viihde

Las bombas soviéticas caen sobre Helsinki. Estamos en 1939. El exitoso novelista finlandés Mika Waltari (“El egipcio”) lucha con su máquina de escribir para crear mentiras verdaderas para que la Unidad de Propaganda finlandesa engañe al enemigo. Mientras tanto, los corresponsales de guerra, incluida una de las más importantes, la estadounidense Martha Gelhorn, futura esposa de Ernest Hemingway, persiguen la verdad. Uno al lado del otro, propagandistas y periodistas encuentran refugio en el gran hotel neorrenacentista Kämp de Helsinki.

Estos apasionantes acontecimientos reales serán dramatizados bajo la pluma y dirección de AJ Annila (“Shadow Lines”, “Peacemaker”) en la serie “Helsinki 1939”, que se presentará en el mercado de cofinanciamiento TV Beats de Tallin el 17 de noviembre.

La serie de seis capítulos producida por Tome dos estudios‘ Eero Hietala y Sara Norberg han conseguido un pedido del servicio de streaming líder Elisa Entretenimiento para Finlandia y Estonia.

Annila, cuya carrera comenzó con las películas de género “Jade Warrior” (2006) y “Sauna” (2008), se ha hecho un nombre en los últimos años con personajes de alto nivel y series visuales como la pieza de época “Shadow Lines”, vendida por About Premium Content en una serie de territorios clave, incluido Sundance Now para EE. UU., Canadá y el Reino Unido.

hablando con Variedad Antes de TV Beats, AJ Annila dijo que literalmente se enamoró del concepto de “Helsinki 1939” cuando el productor y director ejecutivo de Take Two Studios, Eero Hietala, se lo propuso por primera vez en 2024. Este último había oído hablar de la unidad de propaganda de guerra finlandesa creada para luchar contra los soviéticos durante la Guerra de Invierno a través de su amigo, autor y ex detective criminal Kimmo Nokkonen, quien “tiene buen olfato para historias históricas emocionantes”.

«Se había topado con el tema, que resultó ser una caja de Pandora llena de increíbles personajes de la vida real», dijo entusiasmado Hietala. «El hecho de que Mika Waltari estuviera al frente de la unidad de propaganda aumentó mi interés. Es el autor finlandés más legendario, aunque a veces problemático».

Aunque Annila tenía un largometraje en mente después de tres series seguidas: “Peacemaker”, “Shadow Lines” y “Codename: Annika”, dijo. “Helsinki 1939” era una historia y un programa de televisión al que debía poner su sello. «Hemos tenido muchas películas geniales sobre la Guerra de Invierno, pero, francamente, las tomas clásicas se estaban volviendo un poco aburridas. Al contar los 105 días de la guerra a través de las sorprendentes y coloridas historias reales que se desarrollaron en el Hotel Kämp de Helsinki, se obtiene un ángulo nuevo. Además de eso, un tema de gran actualidad que es la propaganda».

“Mire la historia del Fantasma de Kiev, sobre el piloto ucraniano que supuestamente había derribado aviones rusos”, continúa Annila, volviendo el tema a la actual guerra de Rusia en Ucrania. «Ese piloto nunca existió. Pero la pregunta es: ¿esa historia inventada realmente ayudó o perjudicó a la causa de Ucrania? ¡Me parece fascinante esta cuestión de la propaganda en tiempos de guerra!».

El corazón palpitante del espectáculo será el lujoso Hotel Kämp (aún en pie), un microcosmos a partir del cual se moldeó el destino de una nación, un animado hogar temporal para más de 40 corresponsales de guerra, oficiales de información finlandeses, además de otros ricos y famosos y miembros del personal del hotel. Profundizando en el tono, Annila dijo que el espectáculo impulsado por los personajes será “colorido, emotivo, valiente, oscuro y claro”. «Contrastaré las lujosas vidas de los habitantes del hotel, sus fiestas y cenas, con los horrores de la guerra. Un poco como en ‘Titanic’, verás a la banda tocando hasta el final, mientras el mundo a su alrededor se hunde».

Al comentar sobre su último pedido de series de eventos, la directora de contenido de Elisa, Ani Korpela, dijo: «Estamos encantados de colaborar nuevamente con AJ Annila. Anteriormente dirigió la serie original de Elisa Viihde «Shadow Lines». [Season 1 in 2018, Season 2 in 2020]un thriller de espías de la época de la Guerra Fría que se convirtió en un éxito nacional en Finlandia y tuvo una amplia distribución internacional. ‘Helsinki 1939’ continúa esa trayectoria, un proyecto internacional verdaderamente auténtico diseñado para resonar en el público de Finlandia y de todo el mundo”.

El productor ejecutivo de Elisa, Sari Lampiänen, dijo: «¿Qué podría ser una mejor combinación que la visión única de AJ Annila y el estilo cinematográfico audaz y divertido junto con eventos que cambian el mundo y que todavía resuenan hoy? Para nosotros, es esencial que nuestra serie original sea entretenida y significativa, y refleje el mundo que nos rodea. La forma en que la información a la que estamos expuestos, comenzando con las noticias tradicionales, da forma a cómo vemos el mundo, en tiempos de crisis o no, sigue siendo una de las preguntas más relevantes de nuestro tiempo».

Hietala dijo que el programa ha recibido apoyo para el desarrollo de una importante administración de fondos con sede en Helsinki. IPR.VCcomo parte de una lista de múltiples títulos, que también incluye la anticipada serie policial “Hildur”. En el quinto mercado de cofinanciación de TV Beats de Tallin, Take Two Studios buscará socios coprofesionales, financiación de brechas y distribuidores.

“Helsinki 1939” es una de las siete series internacionales de alto nivel que compiten en Tallin por el codiciado Premio al Desarrollo de Coproducción de Series del Consejo de Europa, valorado en 50.000 euros (58.600 dólares).

El TV Beats Forum se llevará a cabo del 17 al 18 de noviembre en Tallin como parte de la conferencia Industry@Tallinn & Baltic Event del Black Nights Film Festival.