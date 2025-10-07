SGG Media agrega 3 nuevas contrataciones a la junta de asesores

Medios SGG ha nombrado al ex jefe de Imagine Entertainment Michael RosenbergKevin Goetz y David Friendly a su consejo asesor.

Fundada en 2020, Troy y Mark Paul crearon SGG Media como una empresa de publicidad en redes sociales para marketing de deportes y entretenimiento. Con la incorporación de Rosenberg, Goetz y Friendly, SGG Media continuará colaborando con estudios y creadores impulsados ​​por el entretenimiento para encontrar nuevas formas de dirigirse a miembros de la audiencia en todo el mundo.

«Estamos encantados de incorporar a nuestra junta de asesores a tres aclamados veteranos de la industria del entretenimiento, Michael Rosenberg, Kevin Goetz y David Friendly», dijo Troy Paul. «Estoy orgulloso del crecimiento que hemos tenido en el mundo de los deportes durante los últimos cinco años, y su experiencia ha ayudado a impulsar una expansión natural hacia el entretenimiento de la empresa. Nuestro modelo único se basa en involucrar a creadores confiables para amplificar el contenido, por lo que no podríamos imaginar mejores socios que estudios como Universal, Lionsgate y Sony Pictures que producen contenido tan increíblemente creativo y atractivo».

Rosenberg anteriormente se desempeñó como copresidente de Imagine Entertainment, donde se unió en 1988 como vicepresidente de marketing y distribución y luego fue ascendido a presidente de Imagine Entertainment. Antes de trabajar en Imagine, se desempeñó como presidente de Saul Zaentz Production Company.

Goetz es el fundador y director ejecutivo de Screen Engine, un líder mundial en investigación y estrategia de entretenimiento, que presta servicios a estudios de cine, cadenas de televisión y servicios de transmisión en vivo en todo el mundo. Como miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la Academia de Televisión y el Gremio de Productores de Estados Unidos, Goetz forma parte de las juntas directivas de seis organizaciones sin fines de lucro.

Friendly ha trabajado como productor cinematográfico y ejecutivo cinematográfico durante más de treinta años, donde ha producido más de veinticinco películas. Anteriormente, Friendly fue un productor nominado al Premio de la Academia por “Little Miss Sunshine”, protagonizada por Abigail Breslin, Paul Dano y Steve Carrell. Es miembro del comité ejecutivo de la Rama de Productores de la Academia y ha formado parte de la junta directiva de la PGA.