Sexy Horror Movie Sets Fecha de lanzamiento

Horror indie «Lago de huesos«Se dirige a los cines para obtener algunos sustos sexys.

El thriller de entretenimiento Bleecker Street & Ld está listo para un lanzamiento teatral del 3 de octubre, como lo anuncian un nuevo trailer y póster.

La película está protagonizada por Maddie Hasson, Marco Pigrossi, Alex Roe, Andra Nechita, Eliane Reis y Clayton Spencer. Mercedes Bryce Morgan, quien dirigió las películas de 2022 «Flexation» y «Spoonful of Sugar», dirigió «Bone Lake» y Joshua Friedlander escribieron el guión.

Según el Logline oficial, «Las vacaciones románticas de una pareja en una finca junto al lago aislada se volcan cuando se ven obligados a compartir la mansión con una pareja misteriosa y atractiva. En esta historia de terror oscura y seductora, una escapada de ensueño en espiral en un laberinto de pesadilla de sexo, mentiras y manipulación, trayendo secretos terribles a la luz y provocando una batalla de sangre para el sobreviviente». «» «.» «.» «.» «.» «.» «.

Mire el trailer y vea el póster completo a continuación.