‘Severance’ y ‘shōgun’ ganan 2025 Propiedad Masters Guild Awards

El Property Masters Guild ha anunciado a los 2º destinatarios de los Premios MacGuffin para 2025. Los premios PMG se dedican a resaltar el trabajo y la artesanía de los maestros de propiedad, creando colaboración entre artesanos y sirviendo como apoyo para futuros miembros del gremio.

Para la sección de Premios de Feater Film, Dean Goodine ganó el Premio al Feater Film contemporáneo por «Heretic», junto con Michael Jortner ganando el Premio de la película de época por «A Complete Desconocido» y Douglas Harlocker ganó el premio de película de fantasía/ciencia ficción por su trabajo en «Dune: Part Two».

Para la televisión, Catherine Miller ganó el premio de la serie de televisión contemporánea de una hora por «Ruptura«Con Dean Eilertson ganó el premio de la serie de televisión de un período de una hora por» Shōgun «. En la categoría de fantasía y ciencia, Jortner y Peter Gelfman obtuvieron el premio de la serie de televisión de fantasía/ciencia ficción de una hora por «Fallout». Andrew M. Siegel de «The Studio» se llevó a casa el premio de la serie de televisión de cámara única de media hora, con Lindsay Tomlinson Forrest recibiendo el premio de la serie de televisión multi-cámara de media hora por su trabajo en «Wizards Beyond Waverly Place».

El Premio inaugural del Presidente de este año fue otorgado al Maestro de la Propiedad Alfonso Ramírez, cuyos créditos incluyen «Rent: Live», «Horizon: Capítulo 2» y «Linternas».

Lea la lista completa de ganadores a continuación.

Largometraje contemporáneo:

«Hereje»

Dean Goodine, PMG

Largometraje

«Un completo desconocido»

Michael Jortner, PMG

Largometraje de fantasía / ciencia ficción

«Dune: Parte dos»

Douglas Harlocker, PMG

Serie de televisión contemporánea de una hora

«Severance», temporada 2

Catherine Miller, PMG

Serie de televisión de un período de una hora

«Mientras», temporada 1

Dean Eilertson, PMG

Serie de televisión de fantasía / ciencia ficción de una hora

«Polvillo radiactivo,» Temporada 1

Michael Jortner, PMG; Peter Gelfman, PMG

Serie de televisión con cámara única de media hora

«The Studio», Temporada 1

Andrew M. Siegel, PMG

Serie de televisión multi-cámaras de media hora

«Wizards Beyond Waverly Place» Temporada 1

Lindsay Tomlinson Forrest, PMG

Miniserie de televisión

«Ripley»

David Gulick, PMG; Antonio Fraulo

Variedad, realidad, programa de juegos o eventos especiales

«El ensayo», temporada 2

Morgan Treven Bedwell

Formato corto: comerciales, videos musicales, cortometrajes y series web

Taylor Swift Feat. Post Malone: ​​»Quincena»

Brad Elliott, PMG