‘Severance’, ‘The Last of Us’ entre los ganadores del premio Set Decorators Society of America

La Set Decorators Society of America ha presentado a los ganadores para sus premios SDSA TV 2024-25. Llevarse a casa los máximos honores fueron «indemnización» y «el último de nosotros».

El SDSA honra los principales logros en la decoración/diseño de la pantalla pequeña desde el 1 de junio de 2024-mayo del 31 de mayo de 2025.

Otros ganadores incluyen «The Studio», «1923» y «Saturday Night Live».

Lista completa de ganadores a continuación.

El mejor logro en decoración/diseño de una serie contemporánea de una hora

GANADOR – «Severance» S2, establecida por la decoración de David Schlesinger SDSA con diseño de producción de Jeremy Hindle

«Black Mirror», estableció la decoración de Ellie Shanks, Liz Ainley, Hannah Spice, Polly Davenport y Kate Marshall SDSA con diseño de producción de Miranda Jones, Cristina Casali, Helen Scott, Robin Brown y Jennifer Morden

«Poker Face» S2, establecida por Cathy T. Marshall SDSA y Heather Loeffler con diseño de producción de Judy Rhee

«The White Lotus» S3, estableció la decoración de Letizia Santucci SDSA con diseño de producción de Cristina Onori

«Your Friends & Neighbours», establecido decoración de Philippa Culpepper SDSA con diseño de producción de Anu Schwartz

El mejor logro en decoración/diseño de una serie de fantasía o ciencia ficción de una hora

GANADOR – «The Last of Us» S2, establecido decoración de Jonathan Lancaster SDSA y Lisa Lancaster SDSA

con diseño de producción de Don Macaulay

«Andor», establecido decoración de Rebecca Alleway SDSA con diseño de producción de Luke Hull

«Dune: Profecy», decoración de Carolyn Loucks SDSA y Roxana Balogh con diseño de producción de Tom Meyer

«House of the Dragon» S2, establecida por Claire Nia Richards con diseño de producción de Jim Clay

«El señor de los anillos: los anillos del poder» «S2, estableció la decoración de Tina Jones SDSA con diseño de producción de Kristian Milsted

El mejor logro en decoración/diseño de una serie de un período de una hora

GANADOR – «1923», establecido decoración de Carla Curry SDSA con diseño de producción de Cary White & Lisa Ward

«Bridgerton», establecido decoración de Natalie Papageorgiadis con diseño de producción de Alison Gartshore

«Cien años de solutide», decoración de Arley Garzón Gómez, Catalina Angulo, Angela Benavides y Raphael Withingham con diseño de producción de Barbara Enríquez y Eugenio Caballero

«Pachinko», establecido decoración de Ann Victoria Smart SDSA con diseño de producción de Ruth Ammon

«Yellowjackets», establecido decoración de IDE Foyle con diseño de producción de Margot Ready

El mejor logro en decoración/diseño de una película de televisión o series limitadas

GANADOR – «Lady in the Lake», estableció la decoración de Karuna Karmarkar SDSA con diseño de producción de JC Molina

«The Four Seasons», establecida por Jennifer Greenberg con diseño de producción de Sharon Lomofsky

«Interior, Chinatown», decoración establecida de Adrienne García SDSA con diseño de producción de Kate Bunch

«Monsters: The Lyle y Erik Menéndez Story», establecida por la decoración de Melissa Licht SDSA con diseño de producción de Matthew Flood Ferguson SDSA

«Sirens», establecida decoración de Rich Murray con diseño de producción de John Paño

El mejor logro en decoración/diseño de una serie de cámara única de media hora

GANADOR – «The Studio», establecido decoración de Claire Kaufman SDSA con diseño de producción de Julie Berghoff

«Hacks» S4, establecido decoración de Jennifer Lukehart SDSA con diseño de producción de Rob Tokarz

«The Justice Gemstones» S4, estableció la decoración de Patrick Cassidy con diseño de producción de Richard A. Wright

«Solo asesinatos en el edificio» S4, estableció la decoración de Mila Khalevich SDSA con diseño de producción de Patrick Howe

«Lo que hacemos en las sombras» S6, establece la decoración de Kerri Wylie con diseño de producción de Shayne Fox

Mejor logro en decoración/diseño de una serie de media hora de cámaras

GANADOR -Decoración del set «Midentury Modern» por Peter Gurski SDSA con diseño de producción de Greg J. Grande

Serie de media hora de cámaras

«The Conners» S7, establecido por Anne H. Ahrens SDSA con diseño de producción de Jerry Dunn

«Frasier» S2, establecido decoración de Amy Feldman SDSA con diseño de producción de Glenda Rovello

«The Neighborhood» S7, establecido por Ron Olsen SDSA con diseño de producción de Amy Skjonsby-Winslow

«Ese ’90s Show», estableció la decoración de Tara Stephenson-Fong SDSA con diseño de producción de Greg J. Grande

Mejor logro en decoración/diseño de un formato corto: serie web, video musical o comercial

GANADOR – «Sabrina Carpenter: Taste», Decoración establecida de Kelsey Fowler SDSA con diseño de producción por Grant Armstrong

«Dr Pepper: Into The Great Desconocido» – Fansville Temporada 7, estableció la decoración de Traci Spadorcia SDSA con diseño de producción de Mark Snelgrove

Jelly Roll: «Dead Dead Road» de Twisters: Video musical oficial, decoración de Effney Gardea SDSA con diseño de producción de Elizabet Puksto

Snoop Dogg y Dr. Dre – «Misionero», estableció la decoración de Kelsey Fowler SDSA con diseño de producción por Grant Armstrong

Taco Bell – Caliente Menú de pollo Cantina, diseño de decoración y producción de set por Gabrielle Rosenberg

El mejor logro en decoración/diseño de una variedad, realidad o serie de competencia

GANADOR -«Saturday Night Live», establecida por Kimberly Kachougian, Danielle Webb, Sara Parks, Kimberly Fischer, Jessica Templin-King con diseño de producción de Andrea Purcigliotti, Kenneth Macleod y Mark Newell

«Hell’s Kitchen: Head Chefs solamente» S23, estableció la decoración de Sarah Sprawls SDSA & Skye Landon con diseño de producción de John Janavs

«Jimmy Kimmel Live!», Estableciendo la decoración de Heidi Miller SDSA con diseño de producción de David Ellis

«Una descarga sin sentido con Sabrina Carpenter», decoración de John Sparano SDSA con diseño de producción de Jason Sherwood

«The Voice», establecida por Stephanie Hines con diseño de producción por el diseñador James Pearse Connelly SDSA Associate

El mejor logro en decoración/diseño de una serie diurna

GANADOR – «The Young and the Restless», establecido decoración de Jennifer Haybach SDSA, Justine Mercado SDSA, Maria Dirolf y Mónica Lowe con diseño de producción de David Hoffmann

«Beyond the Gates», establece la decoración de Cynthia Slagter SDSA con diseño de producción de Bruton Jones

«The Bold and the Beautiful», decoración de Charlotte Garnell SDSA, Chelsea Mondelli SDSA y Jerie Kelter SDSA con diseño de producción de Jack Forrestel

«Days of Our Lives», establecido decoración de Adelle Caine con diseño de producción de Tom Early SDSA

«Hospital General», establecido decoración de Jennifer Elliot SDSA con diseño de producción de Andrew Evashchen