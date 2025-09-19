‘Seva Pakhwada’ se lanzó en Palghar para marcar el cumpleaños de PM Modi 75







El ‘Seva Pakhwada’ (Servicio Quincena) bajo el Gobierno de Maharashtra La misión Chhatrapati Shivaji Maharaj Rajaswa fue lanzada formalmente en Palghar por el coleccionista de distrito Indu Rani Jakhar, dijo el viernes un funcionario. El Sewa Pakhwada de 15 días ha sido lanzado por el Partido Bharatiya Janata (BJP) para marcar el 75 cumpleaños de su líder preeminente.

La iniciativa, que se realizará del 17 de septiembre al 2 de octubre, tiene como objetivo proporcionar a los ciudadanos acceso directo a los servicios y una entrega más rápida de beneficios del esquema de bienestar, agregó.

El programa es parte del esfuerzo del gobierno estatal para traer una gobernanza eficiente y centrada en las personas al nivel de base, informó la agencia de noticias PTI.

El funcionario citado anteriormente dijo que Jakhar revisó varias iniciativas de desarrollo y esquemas gubernamentales en Jawhar y Mokhada Talukas. Ella inspeccionó estanques agrícolas construidos bajo MGNREGS, informó PTI. En Mokhada Taluka, 53 estanques de granjas han sido aprobados para 2025-26, mientras que la cifra es 35 en Poshera, 10 en Hirve y ocho en ASE. Cada estanque almacena 2.5 lakh litros de agua.

Diplomáticos de los retoños de las plantas de 70 naciones durante ‘Sewa Pakhwada’ en Nueva Delhi

Los diplomáticos de 70 países plantaron árboles jóvenes en la cresta central en la capital nacional el jueves como parte de los 15 días ‘Sewa Pakhwada’ del gobierno de Delhi.

Un total de 75 diplomáticos, junto con el ministro de Medio Ambiente de la Unión, Bhupender, Yadav, Ministro Principal de Delhi Rekha Gupta y el ministro de Medio Ambiente de Delhi, Manjinder Singh Sirsa, asistió al evento.

Gupta, quien plantó un árbol bajo la iniciativa de campaña ‘Ek Ped Maa Ke Naam’, dijo en una publicación sobre X que la participación de 75 diplomáticos de 70 países le ha dado a la campaña una forma de cooperación global y responsabilidad compartida.

«Bajo el Seva Pakhwada que se observa en el cumpleaños del visionario primer ministro Shri Narendra Modi Ji, la campaña ‘Ek ped maa ke naam 2.0’ no solo transmite el mensaje de conservación ambiental, sino que también es un símbolo de gratitud hacia nuestra madre tierra», dijo.

Sirsa en una publicación sobre X dijo que la participación de diplomáticos extranjeros transformó la misión ‘Ek ped maa ke naam’ en un evento global.

PM Modi To Lay Foundation of PM Mitra Parque, lanzamiento de `Sewa Pakhwada` en Madhya Pradesh el 17 de septiembre

El primer ministro Narendra Modi establecerá la base para el primer PM del país Mitra Park y lanzará el ‘Sewa Pakhwada` de duración durante quince días durante su visita a Madhya PradeshEl distrito de Dhar el miércoles, el CM Mohan Yadav dijo.

El primer ministro también lanzará el Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan el miércoles en la aldea de Bhainsola en el distrito de Dhar, dijo Yadav en un comunicado a los medios de comunicación el lunes por la noche.

