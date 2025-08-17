Setya Novanto todavía debe informar hasta abril de 2029

Bandung, Viva – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho y los Derechos Humanos (Kemenkumham) de la provincia de Java Occidental declaró un ex presidente del Parlamento indonesio Setya Novanto Todavía tengo que vivir informes obligatorios Hasta abril de 2029, a pesar de haber bolsado el estado gratis gratis.

Jefe de la División Penitenciaria de la Oficina Regional de Kemenkumham de Java Occidental, Kusnali explicó que la libertad condicional de Setya Novanto se llevó a cabo el 16 de agosto de 2025 después de servir a un criminal basado en la decisión de Reconsideración (PK).

«El libre condicional sigue siendo una obligación de informar cada mes. Hasta la hora de prueba de abril de 2029», dijo Kusnali en Bandung, Semana.

Kusnali enfatizó que la libertad condicional a Setya Novanto estaba de acuerdo con las reglas después de que la persona en cuestión se sometió a dos tercios de su período criminal por un prisión total de 12.5 años.

«Pak Setnov se decidió por primera vez por 15 años, luego presentó una PK y el 4 de junio de 2025 se decidió ser de 12 años 6 meses. A partir de ese cálculo, recibió libertad condicional a partir del 29 de mayo de 2025 y se llevó a cabo oficialmente el 16 de agosto de 2025», dijo.

Con respecto a los derechos políticos, dijo que condenado por el caso corrupción Solo puede recuperar el derecho al voto y ser elegido cinco años después de servir al criminal principal.

«Mientras el período criminal no haya sido expirado, los derechos políticos no pueden ser restaurados», dijo.

Anteriormente, la Corte Suprema otorgó la solicitud de Setya Novanto (PK) y redujo el veredicto preocupado a 12 años y 6 meses de prisión en el caso de corrupción de la adquisición de tarjetas de identificación electrónica.

Además, la Corte Suprema también cambió la pena penal de Setya Novanto a Rp500 millones que, si no se paga, fue reemplazado por un criminal de 6 meses de prisión.

Setya Novanto es un prisionero que fue sentenciado a 15 años de prisión, una multa de Rp500 millones en confinamiento de 3 meses, más la obligación de pagar un sustituto de 7,3 millones de dólares estadounidenses porque se demostró que era corrupto en el proyecto de adquisición de tarjetas de identificación electrónica en el año fiscal 2011-2013. (Hormiga)