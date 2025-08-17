Setya Novanto fue solo puro gratis el 29 de abril de 2029

Bandung, Viva -Casos de corrupción confontos de proyectos de KTP-EL que también son ex oradores del Parlamento indonesio, Setya NovantoOficialmente dejó la Penitenciaría de Sukamiskin (LAPAS), Bandung, el sábado (8/16/2025), el día anterior al 80 aniversario de la República de Indonesia. Sin embargo, se dice que es nuevo para ser verdaderamente libre en 2029.

El jefe de la Oficina Regional de la Dirección General de Correcciones (Oficina Regional de la Dirección General de PAS) de West Java, Kusnali, enfatizó que el estado actual de Novanto todavía estaba en libertad condicional.

«Debe informar cada mes hasta que termine la libertad condicional el 29 de abril de 2029. Solo se puede decir que es puro libre después de 2029. Actualmente todavía está bajo supervisión», dijo Kusnali en Bandung, domingo (17/08/2025).

Setya Novanto fue previamente sentenciada a 15 años de prisión por el caso de corrupción de KTP-El. Sin embargo, la sentencia se redujo después de que la Corte Suprema (MA) otorgó una revisión (PK) que se decidió el 4 de junio de 2025.

«A través de la decisión de revisión de la Corte Suprema (PK) decidida el 4 de junio de 2025, la sentencia de Novanto se redujo a 12 años y 6 meses», explicó Kusnali.

Además de la sentencia del cuerpo, en la decisión de PK, Novanto fue sentenciado a una multa de Rp500 millones en cinco meses de prisión y un dinero de reemplazo de Rp49 mil millones en dos años de prisión.

«Todas estas obligaciones se han resuelto Novanto. Recibió una libertad condicional al 29 de mayo de 2025 y comenzó a someterse a libertad condicional el 16 de agosto de 2025», agregó Kusnali.

Aunque ahora más allá de los bares, Kusnali enfatizó que Novanto no podía usar sus derechos políticos, ni para votar o elegidos.

«Novanto no ha podido usar el derecho de voto o el derecho a postularse para un cargo público. De acuerdo con las regulaciones, los derechos políticos solo pueden restaurarse cinco años después de que se complete el período criminal», dijo Kusnali.

Desde 2023, Setya Novanto ha sido registrado como uno de los prisioneros que rutinariamente obtienen remisión. Recibió una remisión especial de Eid Al-Fitr en 2023 y 2024, cada una durante 30 días.

Luego, en el 78 aniversario de la República de Indonesia, también recibió una remisión de 90 días. Sin embargo, para Eid al -FITR 2025, las autoridades no han anunciado la cantidad de remisión que recibió.

Con este estado de liberación condicional, Setya Novanto todavía tiene que estar bajo supervisión hasta 2029, antes de finalmente ser declarada pura libre. (ENTRE)