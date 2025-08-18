Setya Novanto está libre de libertad condicional, Golkar habló sobre la oportunidad de regresar del ex presidente a la etapa política

Yakarta, Viva – Número Setya Novanto De vuelta en el foco público después de la libertad condicional de la penitenciaría, después de cumplir la sentencia del caso de megakorrupción del proyecto E-KTP que perjudicó al país hasta billones de rupias. Ex presidente del parlamento indonesio y ex presidente del partido Golkar Ahora puede volver a respirar aire libre después de más de siete años en las barras de hierro.

Noticias gratuitas Setnov De repente plantea una gran pregunta en el público, si volverá a activo en el mundo políticoEspecialmente el Partido Golkar, que había llevado antes de tropezar con un caso legal?

Secretario General del Partido Golkar, Sarmuki dijo, Setya Novanto ha pasado por un período correccional que puede ser una disposición para vivir la vida normalmente.

«Pak Novanto se ha sometido a correccional como una disposición mientras vive una vida normal. Dios quiera, es mejor», dijo Sarmuji, el lunes 18 de agosto de 2025, citado por TVONENEWSS.com.



Secretario General del Partido Golkar DPP Muhammad Sarmuji

Sin embargo, Sarmuji enfatizó que Golkar no se apresuraba a retirar a Setnov a la gestión del partido. Consideró, después de todo este tiempo tras las rejas, Setnov todavía necesitaba tiempo para adaptarse.

«Él solo es libre, definitivamente necesita adaptación. Entrando en la gerencia confisca la mente, permítale disfrutar de la vida sin una carga primero, con suerte, el Sr. Novanto puede ajustarse bien», agregó.

Condición libre después de someterse a 2/3 sanciones

El viaje legal de Setya Novanto es bastante largo. Inicialmente, fue sentenciado a 15 años de prisión y una multa de Rp500 millones en 3 meses de confinamiento. Sin embargo, la Corte Suprema (MA) luego redujo su sentencia a 12 años y 6 meses de prisión a través de una decisión de reconsideración (PK).

El Coordinador de Relaciones Públicas y Protocolo de la Dirección General de Correcciones, Rika Aprianti, explicó que esta decisión condicional libre se basó en reglas legales aplicables, incluida la satisfacción de los requisitos administrativos y sustantivos.

«Ha pagado RP43,738,291,585 dinero de reemplazo penal. El RP5,313,998,118 restante (subsidiaria 2 meses 15 días).

Además, Rika dijo que la libertad condicional propuesta de Setnov había sido acordada en el Equipo de Observador Correccional (TPP) el 10 de agosto de 2025. Se consideró que Setnov había sufrido más de dos tercios de la sentencia y cumplió obligaciones financieras relacionadas con su caso.