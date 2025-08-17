Setya Novanto, en consecuencia, gratis!

Bandung, Viva – Ex Presidente del Parlamento Indonesio Setya Novanto que es condenado por casos de corrupción gratis gratis De Sukamiskin Penitenciary (LAPAS), Bandung City, West Java.

«Sí, es cierto (Setya Novanto) es libre ayer. Es libre de ser libertad condicional porque es una revisión de su regreso otorgado de 15 años a 12.5 años», dijo el jefe de la oficina regional del Director General de Correcciones de Java Occidental, Kusnali, cuando se confirmó en Bandung el domingo.

Kusnali se aseguró de que la libertad condicional a Setya Novanto estuviera de acuerdo con las reglas al someterse a dos tercios de su período criminal de un prisión total de 12.5 años.



Setya Novanto Foto : Entre fotos/Puspa Perwitasari

«Calculó que los dos tercios recibieron libertad condicional el 16 de agosto de 2025», dijo.

Afirmó, dijo que el ex orador del DPR era libre con estado condicional y aún tenía que informar a Prisión de sukamiskin Bandung.

«Setnov cumplió su sentencia desde 2017 y siempre hubo una reducción en la remisión. Había salido antes de la implementación del 17 de agosto. Entonces, no podía remisión el 17 de agosto», dijo.

Anteriormente, la Corte Suprema otorgó la solicitud de Setya Novanto (PK) y redujo el veredicto preocupado a 12 años y 6 meses de prisión en el caso de corrupción de la adquisición de tarjetas de identificación electrónica.

Además, la Corte Suprema también cambió la pena penal de Setya Novanto a Rp500 millones que, si no se paga, fue reemplazado por un criminal de 6 meses de prisión.

Setya Novanto o Setnov es un prisionero que fue sentenciado a 15 años de prisión, una multa de RP500 millones en 3 meses de prisión, más la obligación de pagar un sustituto de 7.3 millones de dólares estadounidenses por ser corrupción probada en el proyecto de adquisición de tarjeta de identificación electrónica en el año fiscal 2011-2013. (Hormiga)