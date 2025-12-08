Seth Rogen y Evan Goldberg sobre el acuerdo de Netflix: ‘AMC debería comprarlo’

¿Cómo reaccionaría Matt Remick ante la noticia que sacudió a la industria? netflix está comprando Warner Bros. y HBO Max?

Seth Rogen y Evan Goldbergproductores ejecutivos de la comedia de Apple TV ganadora del Emmy “El estudio,» dijo Variedad que creen que su ejecutivo de estudio ficticio, interpretado por Rogen en la serie, reaccionaría con su instinto visceral de miedo.

«Le tendría miedo», dijo Rogen. Variedad. «Estaría aterrorizado. Creo que asume que si te va bien, no venderán tu empresa, tu estudio, a una empresa de tecnología. Pero supongo que en este caso se demostraría que estaba equivocado».

Rogen y Goldberg estuvieron en el Hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles el domingo por la noche para la 18ª edición de los Premios Nacionales de Arte y Entretenimiento entregados por el Los Angeles Press Club. Rogen y su esposa, Lauren Miller, recibirán el Premio Visionario del club por su labor caritativa.

Cuando es presionado por Variedad En cuanto a sus reacciones personales ante el acuerdo de 82.700 millones de dólares que unirá al transmisor dominante del mundo con el estudio más grande de Hollywood y la plataforma HBO Max, Rogen dijo con sinceridad: «Absolutamente no».

Pero Goldberg estaba dispuesto. «No lo sé. Quién sabe si sucederá», dijo. Variedad. «Creo que AMC debería comprarlo. Esa es mi opinión personal. AMC debería comprarlo todo. No sé cómo, pero deberían hacerlo. Nadie lo verá venir. Eso sería la antítesis de Netflix».

