Seth Rogen sobre ‘The Interview’ y Sony Hack: ‘Probablemente Corea del Norte’

Seth Rogen recientemente dijo a la revista GQ que después de 11 años está “bastante en paz” con lo que sucedió durante el lanzamiento de “2014”La entrevista.” La comedia, que Rogen coescribió y protagonizó junto a James Franco, siguió a dos estadounidenses a quienes la CIA les encargó asesinar al dictador norcoreano Kim Jong-un (interpretado por Randall Park).

Es notorio que «La Entrevista» jugó un papel importante en la hackear sony. Los datos y los correos electrónicos de los empleados de Sony se filtraron en línea unos días antes del Día de Acción de Gracias de 2014, y los piratas informáticos exigieron que el estudio retirara el estreno de “The Interview” en cines. El estudio también enfrentó amenazas de Corea del Norte, por lo que optó por saltarse un estreno a nivel nacional y estrenar la película a través de compras y alquileres digitales en línea. El grupo detrás del hackeo de Sony era “Guardianes de la Paz”, que supuestamente tenía vínculos con Corea del Norte.

«Ya no es algo en lo que pienso tan a menudo, así que supongo que estoy bastante en paz con ello», dijo Rogen a GQ cuando surgieron el hackeo de Sony y «La Entrevista». «Todavía no estoy seguro de si sé exactamente qué sucedió necesariamente y exactamente quién hizo qué y exactamente la serie exacta de eventos que ocurrieron. Todavía siento que tal vez esa verdad me resulta un poco esquiva a veces, y voy y vengo sobre lo que podría ser».

Cuando GQ preguntó entonces quién era responsable del hackeo a Sony, Rogen respondió: «No lo sé. Probablemente Corea del Norte, pero tal vez con, en alianza con gente de Estados Unidos, ¿tal vez? Los empleados resentidos de la corporación Sony es una teoría predominante que también ha existido. Así que no lo sé. Siento que Corea del Norte definitivamente tuvo algo que ver con eso, pero no sé si los estadounidenses también tuvieron algo que ver con eso».

Rogen apareció en el Podcast “Halcón contra Lobo” en 2023 y admitió que su vida era “realmente mala y realmente catastrófica” en 2014, cuando todo el pirateo de Sony estaba fallando.

«Estaban despidiendo a gente que conocíamos. El director del estudio [Sony Pictures head Amy Pascal] «Fue esencialmente despedido», dijo Rogen. «Realmente causó cambios sísmicos en Hollywood en ese momento, y creo que cómo se hacían negocios de alguna manera… [It also] Recalibré lo que creo que es controvertido. Después de eso, pensé, ahora sé cómo es. A menos que el presidente esté dando conferencias de prensa al respecto, eso es controversia. Si alguien se enoja por esto en las redes sociales, eso no es controversia. Habiendo como la ONU tiene que hacer una declaración al respecto, eso es una controversia”.

Si hay algo que Rogen lamenta de “La entrevista”, es más de la película en sí y no del caos que se produjo a su alrededor. Él le dijo a GQ la película «podría haber usado quizás otra pieza de comedia en la segunda mitad del segundo acto que podría haber reforzado la comedia de alguna manera».

«Es muy divertido porque esa es mi perspectiva al respecto», añadió Rogen. “Con todo lo que salió mal en esta película, pienso: ‘Nos vendría bien otra escena alrededor de la página 70’. Para mí, eso es lo que veo como algo que si pudiera retroceder, haría diferente con la película. Siento que ahora entiendo mejor lo que una película de comedia necesita para realmente deleitar al público de la manera que yo quiero”.

Dirígete a sitio web de GQ para leer el perfil de Rogen en su totalidad.