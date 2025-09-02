Seth Rogen llega al Festival de Cine de Venecia en modo de investigación para ‘The Studio’

¿Matt Remick se cae de un taxi acuático fuera del Excelsior? ¿Matt Remick fue expulsado de su propia fiesta en el Cipriani por un gorila italiano enojado? ¿Matt Remick tratando desesperadamente de trabajar con una multitud sin diferencias para darle a su terrible película fuera de competencia una ovación de pie medio decente? Esté atento a la próxima temporada de la sátira de la industria del entretenimiento de Apple TV+»El estudio«Como estas escenas bien pueden llegar.

Seth Rogen -quien cocreó el programa y interpreta al jefe de estudio ficticio Remick-estaba en modo de investigación en el Festival de Cine de Venecia los lunes. Aunque no está involucrado con «The Smashing Machine» de A24, asistió a la conferencia de prensa de la tarde para el drama de lucha de Dwayne Johnson antes de golpear la alfombra roja para el estreno mundial. Durante la ovación de pie de 15 minutos de la película (algo con los que los estudios continentales de Remick solo podían soñar), mientras que Johnson y Safdie lloraban por Joy, Rogen, se sentó algunas filas de las principales estrellas, pasaron gran parte del tiempo capturando imágenes tanto en su teléfono como en una cámara digital gruesa (y también vitoreando y ligeramente posando para la autoevaluación ocasional con los fanáticos). Más tarde continuó a la fiesta posterior, donde conversó con otros invitados, y tomó más fotos, con los organizadores que decían Variedad que había sido denominado «la máquina de romper».

Hablando con Sitio web italiano AdnkronosRogen dijo que estaba en el festival «ubicaciones de exploración» para la segunda temporada de «The Studio», que fue anunciada en mayo por Apple TV+.

Los representantes de Rogen no respondieron de inmediato a Variedad Solicitud de comentarios.

Mientras que un león dorado podría estar de un camino para Remick y Continental, la serie «The Studio» podría dirigirse hacia la gloria de Emmys. Sus 23 nominaciones rompieron récords para una comedia en su primera temporada, y empataron el récord establecido por «The Bear» el año pasado como la serie de comedia más nominada.

Sin embargo, a pesar de todas las risas de la información privilegiada, «The Studio» fue criticado recientemente por un jefe de estudio de la vida real, Tom Rothman de Sony, quien le dijo a LetterBoxd que había un «núcleo de verdad brillante y cegadora» en cada episodio, pero «todo lo demás es una mierda de caballos».

Cómo se manifestará esa Barb en las travesuras de la segunda temporada es una suposición de nadie.