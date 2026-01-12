Seth Rogen gana el Globo de Oro al mejor actor de comedia televisiva

En un momento triunfal de círculo completo, Seth Rogen Ha ganado su primer Globo de Oro.

Su victoria como mejor actor en una comedia televisiva se produce meses después de que su sátira del mundo del espectáculo “The Studio” estableciera un episodio completo en la ceremonia de premiación, reclutando actores como Jean Smart y Adam Scott y ejecutivos como Ted Sarandos para interpretar versiones enviadas de sí mismos.

«¡Esto es tan extraño! Simplemente fingimos hacer esto. ¡Y ahora está sucediendo!». Dijo Rogen, riéndose mientras agarraba su premio Globo de Oro. «Pensé que la única manera de conseguir uno era crear un espectáculo para tener uno falso».

En el episodio, Matt Remick de Rogen hace todo lo posible para que Zoë Kravitz le agradezca en el escenario, mientras que su compañero ejecutivo Sal Saperstein (interpretado por Ike Barinholtz) es elogiado y mencionado sin esfuerzo por ganador tras ganador.

Presentando la categoría estuvieron Kravitz y Dave Franco, quien también actuó como estrella invitada como él mismo en “The Studio”. Los dos actores abrazaron a Rogen cuando aceptó el premio.

En su discurso, Rogen agradeció a sus compañeros nominados y destacó al dúo de “Only Murders in the Building”, Steve Martin y Martin Short. «Recuerdo haber crecido viéndolos, toda mi vida pensando: ‘Un día voy a vencerlos'». Él se rió, «No pensé eso».

En la categoría, Rogen superó a Adam Brody (“Nobody Wants This” de Netflix), Glen Powell (“Chad Powers” ​​de Hulu), Jeremy Allen White (“The Bear” de FX) y Steve Martin y Martin Short (ambos en “Only Murders in the Building” de Hulu).

Rogen fue nominado previamente a un Globo de Oro en 2023, por su papel secundario en la biominiserie de Hulu “Pam & Tommy”, en la que interpretó a Rand Gauthier, el hombre que robó y vendió el video sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee Jones.

“The Studio” debutó en Apple en marzo y ha sido renovada para una segunda temporada. Con 13 victorias en septiembre, rompió el récord de los Emmy como serie de comedia más premiada en una sola temporada.