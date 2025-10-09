Seth Rogen dice que fue ‘incluido en la lista negra’ para presentar los Emmy

Seth Rogen Se ha ganado algunos enemigos en la Academia de Televisión.

Durante una aparición reciente en “¡Jimmy Kimmel en vivo!”, La estrella de “The Studio” dijo que creía que estaba en la lista negra para presentarse en los Emmy después de salirse del guión mientras entregaba un premio en 2021.

«Tengo esa teoría», dijo Rogen. “Me presenté allí, creo que fue hace cuatro años a estas alturas, y no me han invitado a volver”.

Las regulaciones de COVID estuvieron en pleno efecto durante la entrega de premios de 2021. Aun así, Rogen recordó que las medidas de seguridad no fueron tan estrictas como prometieron y que lo metieron en una tienda de campaña con cientos de personas.

“Permítanme empezar diciendo que somos demasiados en esta pequeña habitación”, explicó. «¿Qué estamos haciendo? Dijeron que esto era al aire libre. No lo es. Nos mintieron. Estamos en una tienda de campaña herméticamente sellada en este momento. Yo no habría venido a esto. ¿Por qué hay un techo?»

Y añadió: «¡Era verdad! Mintieron. Mintieron. Decía: ‘Evento al aire libre'». Y tenía toda la intención de hacer la tontería que habían escrito para mí, y luego aparecí y dije: ‘Estamos en una tienda de campaña’. No puedo ignorar esto… ¡Eugene Levy está aquí! ¿Vamos a matar a Eugene Levy? No quiero hacer eso’”.

Rogen dijo que los productores estaban «aparentemente enojados» con él después.

Jimmy Kimmel, tres veces presentador de los Emmy, luego criticó a su invitado y bromeó: «Lo comprobé hoy porque he sido anfitrión de los Emmy varias veces y, de hecho, tienes prohibido presentarlos».

«Me han incluido en la lista negra», respondió Rogen. «Soy como tú. Están tratando de silenciarme. No puedes ganar».

A pesar de su resentimiento en broma, Rogen admitió: «Me salí mucho del libro y los hice quedar mal. Así que lo entiendo».

A pesar de que posiblemente se le prohíba presentar premios emmyA Rogen ciertamente no se le ha prohibido ganarlos. La comedia industrial de Apple TV+ “The Studio”, creada y protagonizada por Rogen, lideró los premios Emmy 2025 con 13 victorias en total, incluyendo mejor serie de comedia y actor principal en una serie de comedia.