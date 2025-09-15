Seth Rogen del estudio gana Emmy por el actor principal en la comedia

¡Hollywood ama a Hollywood! Seth Rogen se llevó a casa el Emmy el domingo por la noche para el actor de comedia principal para su papel como jefe de estudio Matt Remick en Apple TV+»»El estudio. «

«Literalmente no he preparado nada, nunca he ganado nada en mi vida», dijo Rogen al ganar su trofeo en el Peacock Theatre. Luego agradeció a su elenco y su equipo, su esposa y sus agentes, pero no estaba seguro de quién más nombrar. «No sé qué decir. Esto es muy bueno. Gracias, les aprecio a todos».

Casualmente, Rogen no nombró al jefe del estudio en su discurso, a pesar del hecho de que había un episodio completo de «The Studio» sobre eso.

Rogen fue nominado junto a Adam Brody («Nadie quiere esto»), Jason Segel («encogiéndose»), Martin Short («Solo asesinatos en el edificio») y Jeremy Allen White («El oso»).

La victoria no fue una gran sorpresa para el resto del mundo, ya que la comedia, creada y protagonizada por Rogen, ha dominado la temporada de premios. Con un enorme 23 nominaciones (la mayoría de la serie de comedia en su primera temporada), «The Studio» se llevó a casa nueve trofeos durante la ceremonia de artes creativas del fin de semana pasado, incluido el actor invitado en una comedia, que fue a Bryan Cranston, casting, cinematografía, supervisión musical, edición de sonido y una mezcla de sonido.

Junto con Rogen, «The Studio» fue creado por Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Pérez. La serie analiza a Hollywood como un negocio, un tema que está provocando para algunos espectadores.

«Creo que casi todos los jefes de todos los principales estudios durante todo el día a día me han contactado, y es muy similar, ‘Esto es genial, pero muy traumático de ver'», dijo Rogen en una proyección cuando el programa debutó. «Es realmente una industria que amamos.» Está escrito desde la perspectiva de las personas que no pueden negar que nuestros sueños se han hecho realidad debido a esta industria en muchos sentidos, pero también es muy frustrante y agravante. Constantemente ves a las personas tomar decisiones confusas y contrarias a su propio amor por el cine «.

