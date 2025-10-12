Seth Meyers, Tina Fey y Amy Poehler se estrellan en la actualización del fin de semana de ‘SNL’

Los presentadores de actualización del fin de semana de “Saturday Night Live” Colin Jost y Michael Che vieron su escritorio destrozado por ex presentadores Seth Meyers, tina fey y Amy Poehler para una «broma».

El trío se detuvo para hablar sobre una mujer en un hospital de Tennessee que rompió un récord al dar a luz a un bebé de 13 libras. Algunos de los chistes incluyeron:

*”El bebé era tan grande que le dio una bofetada al doctor. su culo.»

* “¿Ella dio a luz o el bebé se fue?”

*”Rompió el récord del hospital y luego le rompió el pene a su marido para asegurarse de que no vuelva a suceder”.

Poehler fue el presentador del episodio, y Fey también apareció durante la fría apertura de la noche interpretando a Kristi Noem.

El trío que regresó pasó mucho tiempo presentando Weekend Update, ya que Fey estuvo detrás del escritorio con Jimmy Fallon de 2000 a 2004, Fey y Poehler asumieron el control de 2004 a 2006, y Poehler y Meyers dirigieron el segmento de 2006 a 2008. Luego, Meyers presentó el segmento en solitario de 2008 a 2013.

En otra parte de Update, Jost y Che criticaron a Arby’s (“Arby’s anunció que agregarán un nuevo elemento a su menú, Steak Nuggets. Aunque puedes hacer tus propios Steak Nuggets comiendo un montón de Arby’s”), la Generación Z (“Un número cada vez mayor de hombres de la Generación Z se están mudando nuevamente con sus padres, asumiendo las tareas del hogar y llamándose a sí mismos ‘hijos tradicionales’, reemplazando el antiguo nombre, ‘fracasos’”) y el Secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. (“RFK dijo esta semana que los hombres circuncidados tienen más probabilidades de ser autistas, lo cual no es sorprendente tratándose de un hombre que parece estar hecho de prepucio”).

