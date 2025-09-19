Seth Meyers golpea a Trump por la suspensión de Jimmy Kimmel, atacando la libertad de expresión

En el episodio del jueves de «Late Night», Seth Meyers fingió sarcásticamente buscar la aprobación de Donald Trump en respuesta a la noticia de que ABC sacó «Jimmy Kimmel Live» del aire.

«Su administración está persiguiendo una ofensiva contra la libertad de expresión, y completamente no relacionada, solo quiero decir que antes de comenzar aquí, que siempre he admirado y respetado al Sr. Trump», dijo mientras el público se reía en voz alta. «Siempre he creído que era un visionario, innovador, un gran presidente, un golfista aún mejor. Y si alguna vez me has visto decir algo negativo sobre él, eso es solo AI».

Los chistes de Meyers fueron una referencia al hecho de que ABC tomó su decisión sobre Kimmel después El presidente de la FCC y el nombramiento de Trump, Brendan Carr, amenazó a acciones legales Sobre los comentarios recientes de Kimmel sobre Charlie Kirk. Siguiendo las palabras de Carr, «Jimmy Kimmel Live ”fue sacado de todas las estaciones afiliadas de ABC propiedad de Nexstar y Sinclair. La producción se detuvo en la serie indefinidamente poco después. Muchos han visto la suspensión de Kimmel. incluido el ex presidente Barack ObamaComo un ataque a la libertad de expresión y una señal de la administración Trump que intimia a las compañías de medios para «despedir a los reporteros y comentaristas que no les gusta».

En una nota más seria, Meyers agregó: «Es un privilegio y un honor llamar a Jimmy Kimmel mi amigo de la misma manera que es un privilegio y un honor hacer este espectáculo todas las noches. Me despierto todos los días, cuento mis bendiciones de que vivo en un país que al menos pretende valorar la libertad de discurso, y vamos a seguir nuestro espectáculo de la manera que siempre lo hemos hecho: con el entusiasmo y la integridad y la integración». »

Si Trump se supone a su manera, Meyers y su compañero anfitrión nocturno de la NBC Jimmy Fallon serán los siguientes en el bloque de corte. El Presidente escribió en Truth Social el miércoles, «Grandes noticias para Estados Unidos: las calificaciones desafiaron a Jimmy Kimmel Show se cancelan. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que tenía que hacer. Kimmel tiene cero talento, y las peores calificaciones que incluso Colbert, eso es posible. Eso deja a Jimmy y Seth, dos totales, en las noticias falsas de sus calificaciones.

Kimmel fue criticado después de su transmisión del lunes por la nocheDurante el cual dijo que la «mafia de Maga» estaba «tratando de caracterizar a este niño que mató a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos». El comentario provocó una respuesta del presidente de la FCC, Brendan Carr, quien dijo durante una aparición en el podcast de Benny Johnson el miércoles: «Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar la conducta y tomar medidas, francamente, en Kimmel o habrá trabajo adicional para la FCC que avanza».

A raíz de la preventiva de Kimmel, Carr escribió en x«Quiero agradecer a Nexstar por hacer lo correcto. Las emisoras locales tienen la obligación de servir al interés público. Si bien esta puede ser una decisión sin precedentes, es importante que las emisoras retrocedan a la programación de Disney que determinan los valores comunitarios. Espero que otros locutores sigan el ejemplo de Nexstar».