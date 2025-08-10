Seth Macfarlane dice que la televisión es demasiado ‘pesimista’ y ‘distópica’

Seth Macfarlane está pidiendo más positividad en la industria de la televisión.

Durante una aparición reciente en el «Donde todos saben tu nombre«Podcast, el creador de» Family Guy «discutió la abundancia de historias» negativas «en Hollywood, y dijo que el público necesita más películas y programas de televisión que» dan esperanza a la gente «.

«Por eso lo hice ‘The Orville’ … porque cuando era niño, Hollywood estaba proporcionando esa voz en varias formas», dijo Macfarlane. «Había mucha esperanza, y parte de la culpa se encuentra aquí en esta ciudad. Los platos que estamos sirviendo son tan distópicos y tan pesimistas. Y sí, hay mucho de qué ser pesimista, pero es tan unilateral. No hay nada que esté haciendo que no proporcione a nadie una imagen de esperanza».

MacFarlane usó «The Handmaid’s Tale» como ejemplo. Y aunque admite que es un «espectáculo bellamente escrito y bellamente dirigido», sostuvo que hay «mucho más de eso [than] Lo que solíamos obtener del Capitán Picard «y las historias de» Star Trek: la próxima generación «.

También mencionó «The Sopranos», y agregó que desde el apogeo de ese programa, Hollywood es «todo sobre el antihéroe».

«[Telling hopeful stories is] Lo único que realmente puede hacer Hollywood que vale la pena porque, como todos aprendimos de estas elecciones, a nadie le importa lo que piensan las celebridades «, agregó.» Podemos tuitear, podemos hablar. Como, a la gente no le importa. No les importa. Lo que hacemos bien es contar historias. Y no estamos haciendo el mejor trabajo en este momento de contar esas historias de una manera que le da esperanza a la gente «.