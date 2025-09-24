Set especial de reunión de ‘Laguna Beach’ en Roku Channel

El elenco de «Playa de laguna: El verdadero Condado de Orange ”está volviendo a celebrar el vigésimo aniversario de la serie.

Un especial de dos horas, actualmente titulado «Roku Presents: The Laguna Beach Reunion», está programado para 2026. El canal Roku Especial marcará la primera vez desde que la serie terminó en 2006 que el elenco completo estará juntos. Lauren Conrad, Stephen Colletti, Kristin CavallariLo Bosworth, Talan Torriero, Trey Phillips, Christina Shuller, Dieter Schmitz, Jessica Smith y Alex Hooser están listos para el especial de dos horas.

«Laguna Beach» se emitió durante tres temporadas de 2004 a 2006. Creado por Liz Gateley, se emitió en MTV y lanzó spin -offs «The Hills» y «The City». Gateley ejecutará producir el especial bajo Damsel Media. Conrad, Colletti y Cavallari también producirán productos ejecutivos.

«Cuando lanzé el programa por primera vez a mis jefes en MTV, nunca en un millón de años pensé que encontraríamos un grupo tan perfecto de amigos reales. El programa no solo cambió mi vida y la vida del elenco, sino que la serie significó mucho para una generación de fanáticos que han estado esperando esto», dice Gateley. «Asociarse con Roku para reunir al elenco y producir este especial con Lauren, Stephen y Kristin como productores ejecutivos 20 años después es un sueño».

Lucilla D’Agostino, Barry Poznick y Bill Langworthy también Ejecutive Produce, con Langworthy sirviendo como showrunner. Olivia Laroche y Louisa Lenander Friedman supervisarán el especial para Roku Originals.

«Laguna Beach no era solo una serie de televisión; definió una generación de cultura pop y allanó el camino para el género de la realidad tal como lo conocemos», dice Brian Tannenbaum, jefe de Roku Originals, Roku Media. «Reunir a este elenco dos décadas después es un sueño, y estamos encantados de darle a los streamers un asiento de primera fila a la nostalgia».

El elenco reunido virtualmente en 2020 para instar a los espectadores a salir y votar. En 2022, Conrad fue a Colletti y Cavallari «Back to the Beach» Recaps de podcast para hash su fama de fama Triángulo.