Seskab Teddy convocó una visita de la inversión y cooperación estatal de registros del presidente Prabowo

Yakarta, Viva – El secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, dijo que el presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto ha completado la serie visita En el extranjero que se han celebrado desde el 19 de septiembre de 2025.

Leer también: Prabowo prometió resolver bien el problema del envenenamiento de MBG



La larga gira del presidente en el extranjero esta vez es principalmente para asistir a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.

«El Sr. Presidente Prabowo Subianto ha terminado de llevar a cabo una serie de visitas al extranjero en su 80ª Asamblea General de la ONU. Y en 6 días visitó 4 nación«Dicho Seskab Teddy En una declaración escrita, citado el sábado 27 de septiembre de 2025.

Leer también: Envenenamiento de masa de la matriz debido a MBG, Prabowo: alerta, no para ser politizado





El presidente Prabowo Subianto asistió a la solución de la cumbre para dos países en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Japón se convirtió en el primer país en ser visitado brevemente por el presidente Prabowo visitando el pabellón indonesio en la Expo Osaka 2025. Según él, según el informe del Ministro de PPN/Jefe de Bappenas Rachmat Pambudy, a partir del evento de cinco años, se registró un compromiso de inversión en USD23.8 mil millones o alrededor de Rp380 billones.

Leer también: Prabowo dijo que su presencia en las Naciones Unidas fue bienvenida positivamente por muchos líderes mundiales



Luego, en los Estados Unidos, el presidente Prabowo tuvo el honor de pronunciar un discurso en tercer lugar en la Asamblea General de la ONU, después de Brasil y Estados Unidos. El discurso pronunciado por el presidente Prabowo antes de los 193 países miembros de la ONU, según él, recibió muchas apreciaciones y admiración de los líderes mundo.

«Valiente, firme, concreto. Hay un presidente de los Estados Unidos que puede ver por usted mismo, luego por el primer ministro de Canadá, luego el rey de los holandeses, entonces esta mañana también el presidente Macron lo llamó inmediatamente expresó su aprecio y orgullo por el discurso del presidente», dijo.

Además, el presidente Prabowo también se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien confirmó el apoyo al desarrollo de la Academia de Fútbol Jóvenes Indonesios.

«En el futuro cercano el 9 y 12 de octubre si no me equivoco, el equipo nacional de Indonesia se desempeñará en la cuarta calificación de la Copa Mundial. No es fácil, pero no es imposible que Indonesia califique en la Copa Mundial», dijo.

Luego, la breve visita del presidente Prabowo en Canadá también resultó en logros estratégicos. A pesar de las visitas Jefe de estado A Canadá no pasó la noche, pero el jefe de estado fue recibido directamente por el gobernador general Mary Simon, y se reunió con el primer ministro canadiense (PM), Mark Carney.

En esa ocasión, Indonesia y Canadá firmaron oficialmente el Acuerdo de Asociación Económica de Indonesia (ICA CEPA).

«El punto es el 90.5 por ciento de los aranceles de bienes, Canadá eliminará los productos indonesios. Y eso ciertamente tiene un impacto positivo, muy positivo para el comercio de importación de Indonesia», dijo.

Desde Canadá, continuó, el presidente Prabowo se dirigió a los Países Bajos. El momento de esta visita fue especial, porque no solo fue aceptado por el rey Willem-Alexander como jefe de los Países Bajos, sino también la reina Máxima en el Palacio Huis Ten Bosch, los Países Bajos.

La reunión oficial marcó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los dos países, incluido el acuerdo holandés de devolver alrededor de 30 mil objetos y artefactos javaneses históricos, así como fósiles y documentos indonesios.