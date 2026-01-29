Sesión presupuestaria: Lok Sabha aplazada hasta el 1 de febrero; Se presenta el estudio económico







El Lok Sabha suspendió su sesión el jueves por la tarde y se reunirá nuevamente el 1 de febrero a las 11:00 a. m.

La Ministra de Finanzas de la Unión, Nirmala Sitharaman, presentó la Estudio Económico de la India en el Parlamento para el año financiero 2025-26, sentando las bases para el presupuesto de la Unión, que se presentará el domingo 1 de febrero.

Este año, la presentación de los Presupuestos cae en fin de semana.

El Ministro de Relaciones Exteriores Sitharaman presentará el noveno Presupuesto de la Unión consecutivo, un récord récord, el 1 de febrero, lo que marcará un hito importante en la historia parlamentaria y económica de la India.

La presentación del Estudio Económico antes del Presupuesto sigue la larga tradición de esbozar el estado de la economía antes de detallar futuros planes fiscales.

El Estudio Económico de la India se considera el «boletín de calificaciones» anual oficial de la nación sobre la economía.

Proporciona una revisión integral, respaldada por datos, del desempeño de la economía durante el año anterior y ofrece una hoja de ruta amplia para la dirección de políticas futuras. Como informe anual emblemático del gobierno, analiza los principales acontecimientos económicos de los últimos 12 meses.

La Encuesta desempeña un papel crucial en el período previo al presupuesto de la Unión.

Si bien el Presupuesto se centra en el gasto público, los impuestos y las medidas políticas futuras, el Estudio Económico explica por qué esas decisiones son necesarias analizando el desempeño y las tendencias económicas pasadas.

El Estudio Económico lo prepara la División Económica del Departamento de Asuntos Económicos bajo la dirección del Asesor Económico Jefe (CEA).

Se presenta en dos partes, cada una de las cuales se centra en diferentes aspectos de la economía.

El primer ministro Narendra Modi se dirigió a los medios de comunicación desde el parlamento antes de la sesión presupuestaria de 2026 y elogió el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la India y la Unión Europea, describiéndolo como «Libre comercio para la India ambiciosa, para los jóvenes con aspiraciones y para la India Aatmanirbhar».

Expresó confianza en que los fabricantes indios utilizarían el acuerdo para fortalecer sus capacidades y calificó el TLC como un paso importante hacia la construcción de una India segura, competitiva y productiva.

«Este libre comercio para la India ambiciosa, libre comercio para los jóvenes con aspiraciones, libre comercio para la India Aatmanirbhar. Estoy seguro de que, especialmente los fabricantes de la India, aprovecharán esta oportunidad para mejorar sus capacidades. Estoy muy seguro de que, en cierto modo, este es un paso importante en la dirección de una India segura, competitiva y productiva», dijo el Primer Ministro.

El Primer Ministro Modi dijo que la democracia y la demografía de la India se han convertido en una fuente de esperanza para el mundo y enfatizó la importancia de enviar un mensaje fuerte a la comunidad global a través del Parlamento, al que describió como el «templo de la democracia».

La sesión de Presupuesto abarcará 30 sesiones durante 65 días y concluirá el 2 de abril.

Las dos Cámaras suspenderán la sesión para un receso el 13 de febrero y se volverán a reunir el 9 de marzo para permitir que el Comités Permanentes Examinar las demandas de subvenciones de varios ministerios y departamentos.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente