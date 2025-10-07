Sesión JCI Disparo 0.52 por ciento, verifique las 3 acciones más elegantes en LQ45

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) continuar tren Ride Hingva Fin de la primera sesión de negociación el martes 7 de octubre de 2025. JCI fortificado 0.52 por ciento o 42.73 puntos a 8,182.63.

JCI había tocado el área 8.217 como el punto más alto y más bajo en el nivel de 8,164. El valor de transacción alcanzó RP17.61 billones con una frecuencia de transacción de 1.96 millones de veces.

El aumento del índice nacional fue apoyado por el fortalecimiento del sector energético en un 2.59 por ciento. Luego, el sector de infraestructura se elevó 2.11 por ciento y el sector de transporte aumentó 0.78 por ciento.

Por el contrario, el sector industrial debilitó el 0.30 por ciento, el sector inmobiliario se redujo el 0.27 por ciento y el sector cíclico cayó un 0.16 por ciento.

Analista de Phintraco Sekuritas técnicamente existe una formación de histograma positivo en MACD. Esto se acompaña de RSI estocástico de la cruz dorada en el área de pivote.

«Así que estimamos que el CSPI tiene el potencial de continuar fortaleciéndose hacia el nivel de 8,200-8,225 en el comercio de la segunda sesión», se citó el analista de Phintraco Sekuritas de su investigación el martes 7 de octubre de 2025.

Además, el elegante de IHSG, varias acciones participaron en la puntuación de un salto de precio significativo para ingresar a la parte superior de Gaines en LQ45. Los siguientes tres emisores principales en la lista.

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Las acciones de MDKA se dispararon en 5.16 por ciento o 110 puntos a 2,240.

PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)

Refinería de Medco Energy Foto : Perfil de la compañía Medco Energy 2010

Las acciones de MEDC aumentaron en un 4,62 por ciento o 70 puntos a 1,585.

PT Innosat TBK (Isat)

Las acciones de ISAT aumentaron 4.26 por ciento o 70 puntos al área de 1.715.