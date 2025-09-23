Sesión IHSG Me subí a la zona verde, verifique 3 acciones en las filas de los principales ganadores

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) lanzó 41.50 puntos o 0.52 por ciento al final de la primera sesión de negociación el martes 23 de septiembre de 2025. El aumento empujó el JCI volando a 8.081.54.

Basado en el monitoreo de Viva en Stockbit, el JCI se mueve en el área de 8,039-8,088 áreas. La registro del valor de la transacción en todos los mercados (todos los mercados) alcanzó RP 21.72 billones con una frecuencia de transacción de 1,52 millones de veces.

En línea rebote Índice, la mayoría del sector de acciones compacta fortalecida. El sector no ciclikal lideró un aumento del 2.10 por ciento después del sector inmobiliario que elevó el 2.01 por ciento y el sector de transporte aumentó en un 1.31 por ciento.

Sin embargo, los sectores de tecnología e infraestructura aún alcanzan la corrección. Cada uno cayó a 0.07 por ciento y 0.05 por ciento.

Analista Phintraco Sekuritas que evalúa técnicamente, la formación de histogramas positivos en MACD tiende a ser de lado. Además, el indicador RSI estocástico está en el área de sobrecarga.

«Estimamos que IHSG tiene el potencial de moverse en el nivel de 8050-8100 en el comercio de la segunda sesión», dijo el analista de Phintraco Sekuritas en su declaración, el martes 23 de septiembre de 2025.

En esta declaración, el analista de Phintraco Sekuritas informó que tres emisores de acciones llegaron a los principales ganadores en LQ45. Las acciones que imprimen saltos de precio significativos incluyen:

PT Alamri Recursos Indonesia TBK (Adro)

Las acciones de Adro aumentaron 5.42 por ciento o 90 puntos a 1,750.

PT Vale Indonesia TBK (INCO)

Las acciones de INCO aumentaron 3.34 por ciento o 140 puntos a 4,330.

PT SUMMARECON ACUNG TBK (SMRA)

Los resultados positivos también fueron registrados por acciones de SMRA de 3.24 por ciento o 14 POIJ al área 446.