Sesión IHSG Me levanté ligeramente, verifique 3 acciones resistentes en las filas de los principales ganadores

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) nuevamente registró una ganancia de 0.17 por ciento o 14.03 puntos al final de la sesión comercio Primero, martes 26 de agosto de 2025. JCI aumentó a 7,940.94.

El movimiento JCI fue monitoreado en el área de 7.881-9,978 áreas. Registrando valores transacción ascendiendo a RP 10.98 billones.

Varios sectores de acciones ayudaron a fomentar el aumento de CSPI. El sector industrial lidera un aumento del 1.97 por ciento, el sector energético disparó 1.33 por ciento y el sector no cíclico aumentó en un 1,30 por ciento.

Aunque IHSG elegante, hay tres sectores que experimentan correcciones relativamente grandes. El sector inmobiliario cayó un 0,75 por ciento, el sector no cíclico se redujo el 0,38 por ciento y el sector financiero debilitó el 0,30 por ciento.



Un jugador de mercado está monitoreando el movimiento JCI. Foto : Viva.co.id/muhamad Solihin

Los analistas de Phintraco Sekuritas verán técnicamente, los indicadores MACD muestran histogramas que comienzan a inclinarse. Esta condición está en línea con el movimiento de RSI estocástico que se mueve plano en el área de pivote.

«Estimamos que la JCI tiene el potencial de continuar el movimiento lateral en el rango de 7,900-7,975 en la segunda sesión de hoy», el analista de Phintraco Sekuritas en su informe fue citado el martes por la tarde, 26 de agosto de 2025.

El informe también mostró a tres emisores de acciones en las filas de los principales ganadores porque obtuvieron con éxito el salto de precios más alto hasta la primera sesión, que incluye:

PT Pertamina Energía geotérmica TBK (PGEO)

Las acciones de PGEO dispararon 5.56 por ciento o 80 puntos al nivel de 1.520.

PT Map Active Adiperkasa TBK (MAPA)

Las acciones de MAPA se dispararon en un 2.29 por ciento o 15 puntos a 670.

Desarrollo de ciputra TBK (CTRA)

Las acciones de CTRA aumentaron 1.88 por ciento o 20 puntos a 1,085.