Sesión IHSG Me acercé al nivel de 8,000, verifique las 3 acciones más elegantes en LQ45

Yakarta, Viva – Índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Extienda el aliento del aumento hasta la primera sesión de operaciones el miércoles 17 de septiembre de 2025. JCI fortificado 0.28 por ciento o 22.53 puntos a 7,980.

El movimiento JCI está dentro del área de 7,941-7,990 área. Al publicar el valor de transacción de RP 8.67 billones y la frecuencia de transacción de 1.17 millones de veces.

El aumento en el índice está en línea con el fortalecimiento de varios sectores. El sector industrial lideró un aumento del 4.01 por ciento, el sector tecnológico se disparó 1.93 por ciento y el sector de la salud aumentó un 1,40 por ciento.

Por el contrario, el sector financiero experimentó la corrección más profunda del 0.33 por ciento. Luego, el sector cíclico debilitó el 0.12 por ciento y el sector de transporte cayó ligeramente 0.03 por ciento.



Ihsg Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

El analista de Phintraco Sekuritas evalúa técnicamente, continúa la formación de histogramas positivos en MACD. Mientras que el RSI estocástico va al área de sobrecarga.

«Estimamos que CSPI tiene el potencial de moverse en el rango de 7,950-8,000 en el comercio de la segunda sesión», dijo la predicción de analistas de Phintraco Sekuritas en su declaración, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Phintraco Sekuritas también reportó tres emisores de acciones en la categoría LQ45 que logró imprimir el salto de precios más alto, que incluye:

Barito Pacific TBK (BRPT)

Emisores controlados Prajogo pangestu Registre un aumento de 5.60 por ciento o 130 para penetrar el área de 2.450.

PT Mitra Adiperkasa TBK (MAPI)

Las acciones de MAPI se dispararon 4.07 por ciento o 50 puntos a 1,280.

PT XL Axiata TBK (excl)

Las acciones de excluyentes siguen un aumento de 3.02 por ciento o 80 puntos a 2,730.