Sesión IHSG logré penetrar el área de 7.800 respaldada por el fortalecimiento del sector de la tecnología

Yakarta, Viva – Índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) fortificado Agresivo en 1.28 por ciento o 99.56 puntos al final de la primera sesión de negociación el miércoles 13 de agosto de 2025. El aumento significativo empujó el índice de vuelo a través del área de 7.891.29.

Monitoreo disertado VIVA a través de Buque de stockEl movimiento JCI está en el rango de 7,835-7,903 áreas. Publicando el valor de transacción de RP11.27 billones.

El aumento en el JCI está en línea con el aumento de la mayoría del sector de acciones. Tecnología del sector El sólido 5.61 por ciento, el sector inmobiliario fortaleció el 2,21 por ciento, el sector cíclico aumentó un 1,24 por ciento, el sector de la salud disparó 1.28 por ciento, el sector de infraestructura se disparó 1.11 por ciento, el sector energético fortaleció un 1,03 por ciento, el sector de materia prima fortaleció un 0,49 por ciento y el sector industrial aumentó un 0,81 por ciento.

Por el contrario, el sector del transporte disminuyó 0.32 por ciento a la zona roja. Después del sector no cíclico corrigió el 0.10 por ciento y el sector financiero cayó un poco 0.04 por ciento.

El analista de Phintraco Sekuritas evaluando técnicamente, JCI forma UPS GAP acompañado de ampliación de histogramas MACD. Además, hay un movimiento para aumentar en RSI estocástico.

«Según esta condición, el JCI tiene el potencial de continuar fortaleciéndose y movimientos en el rango de 7,850-7,900 en la segunda sesión de la negociación actual», se citó la proyección de analistas de Phintraco Sekuritas de una declaración escrita, miércoles 13 de agosto de 2025.

Phintraco Sekuritas también reportó tres emisores de acciones que registraron el salto de precio más alto. Las existencias que llegaron a las filas de los principales ganadores incluyen:

Desarrollo de ciputra TBK (CTRA)

Las acciones de CTRA subieron a 8.50 por ciento o 85 puntos a 1,085.

PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (TLKM)

Las acciones de TLKM obtuvieron un aumento de 6.29 por ciento o 200 puntos para tocar el área de 3,380.

PT SUMMARECON ACUNG TBK (SMRA)

Los resultados positivos también fueron registrados por acciones de SMRA de 4.50 por ciento o 20 puntos a 464.